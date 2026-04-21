UAdeC convoca a taller sobre consentimiento informado en investigación para Estudiantes del Área de la Salud

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Coahuila
/ 21 abril 2026
    UAdeC convoca a taller sobre consentimiento informado en investigación para Estudiantes del Área de la Salud
    En el encuentro participarán docentes especializados que impartirán las sesiones. CORTESÍA

Está dirigido a estudiantes de Licenciatura, Maestría y Doctorado

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Facultad de Enfermería y Nutrición “Dr. Santiago Valdés Galindo” (FAENUS) y su Comité de Ética en Investigación, lanzó la convocatoria para participar en el Taller “Construcción del Consentimiento Informado”, dirigido a estudiantes de Licenciatura, Maestría y Doctorado del área de la salud.

La actividad académica se llevará a cabo los días 23 y 30 de abril de 2026, en modalidad virtual mediante la plataforma Microsoft Teams, en un horario de 16:00 a 18:00 horas, con acceso gratuito.

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El objetivo del taller es brindar herramientas para la correcta elaboración del Consentimiento Informado, un elemento fundamental en los protocolos de investigación que garantiza la protección de los participantes y la validez de los resultados científicos.

De acuerdo con el presidente del Comité de Ética en Investigación de la FAENUS y coordinador del taller, Luis Carlos Cortez González, existe una creciente necesidad de fortalecer estos conocimientos entre los estudiantes de posgrado.

“Nos hemos dado cuenta de la falta de herramientas para proteger a los participantes en los protocolos de investigación, así como también de la importancia de dar mayor valor a los resultados de las investigaciones que se realizan en el área de la salud”, señaló.

Las sesiones estarán a cargo de los docentes Mireya del Carmen González Álvarez, José Luis Nuncio Domínguez y Diana Berenice Cortes Montelongo, quienes abordarán temas como la historia y ética del consentimiento informado, sus elementos clave, análisis de casos, debates y el diseño práctico de este documento esencial en la investigación científica.

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Las personas interesadas podrán integrarse al taller a través de la plataforma Microsoft Teams mediante el enlace proporcionado por la institución.

Para mayor información, se puede contactar al coordinador del taller, Dr. Luis Carlos Cortez González, vía WhatsApp al número (844) 344 25 89 o al correo electrónico combioetica.faenus@gmail.com.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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