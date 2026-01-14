UAdeC fortalece relaciones educativas, recibe a alumnos de la Universidad de Calvin

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Coordinación General de Vinculación e Innovación Productiva y la Coordinación General de Relaciones Internacionales, recibió a estudiantes de la Universidad de Calvin, Estados Unidos, en un Encuentro Binacional que tuvo como objetivo generar un espacio de diálogo para analizar, compartir y comparar las experiencias educativas en ambos países, así como reflexionar sobre los desafíos y responsabilidades que enfrentarán en el futuro.

La reunión se llevó a cabo en la Sala de Competitividad de la Facultad de Sistemas, con la presencia de la coordinadora general de Vinculación e Innovación Productiva, Karla Patricia Valdés García; la coordinadora general de Relaciones Internacionales, Lourdes Morales Oyervides; el cónsul de Estados Unidos para Educación, Prensa y Cultura, Jerome Sherman; y la encargada de Educación y Cultura en el Consulado de Estados Unidos en Monterrey, Brenda García.

También asistieron el profesor de la Universidad de Calvin, Philip Johnson; la directora de la Facultad de Sistemas, María del Carmen Coronado; el director de la Facultad de Arquitectura, Jesús Padilla Garza; el director de la Facultad de Economía, Jonathan Flores Pérez, así como alumnos de ambas instituciones.

En su mensaje, Karla Valdés García destacó que este encuentro busca construir puentes para el desarrollo, ya que en un mundo donde la tecnología avanza de manera acelerada, espacios como este recuerdan que detrás de cada institución, sistema o negocio hay personas que buscan soluciones para un futuro mejor. Señaló que espera que esta reunión sea el inicio de importantes colaboraciones en las que la ingeniería, los negocios y otras áreas trabajen de manera conjunta.