UAdeC fortalece relaciones educativas, recibe a alumnos de la Universidad de Calvin

Coahuila
/ 14 enero 2026
    UAdeC fortalece relaciones educativas, recibe a alumnos de la Universidad de Calvin
    El objetivo fue compartir y comparar experiencias educativas entre ambos países. FOTO: CORTESÍA

El evento se llevó a cabo en la Sala de Competitividad de la Facultad de Sistemas

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Coordinación General de Vinculación e Innovación Productiva y la Coordinación General de Relaciones Internacionales, recibió a estudiantes de la Universidad de Calvin, Estados Unidos, en un Encuentro Binacional que tuvo como objetivo generar un espacio de diálogo para analizar, compartir y comparar las experiencias educativas en ambos países, así como reflexionar sobre los desafíos y responsabilidades que enfrentarán en el futuro.

La reunión se llevó a cabo en la Sala de Competitividad de la Facultad de Sistemas, con la presencia de la coordinadora general de Vinculación e Innovación Productiva, Karla Patricia Valdés García; la coordinadora general de Relaciones Internacionales, Lourdes Morales Oyervides; el cónsul de Estados Unidos para Educación, Prensa y Cultura, Jerome Sherman; y la encargada de Educación y Cultura en el Consulado de Estados Unidos en Monterrey, Brenda García.

También asistieron el profesor de la Universidad de Calvin, Philip Johnson; la directora de la Facultad de Sistemas, María del Carmen Coronado; el director de la Facultad de Arquitectura, Jesús Padilla Garza; el director de la Facultad de Economía, Jonathan Flores Pérez, así como alumnos de ambas instituciones.

En su mensaje, Karla Valdés García destacó que este encuentro busca construir puentes para el desarrollo, ya que en un mundo donde la tecnología avanza de manera acelerada, espacios como este recuerdan que detrás de cada institución, sistema o negocio hay personas que buscan soluciones para un futuro mejor. Señaló que espera que esta reunión sea el inicio de importantes colaboraciones en las que la ingeniería, los negocios y otras áreas trabajen de manera conjunta.

$!Participaron autoridades universitarias de la UAdeC y representantes del Consulado de Estados Unidos.
Participaron autoridades universitarias de la UAdeC y representantes del Consulado de Estados Unidos. FOTO: CORTESÍA

Por su parte, Lourdes Morales Oyervides señaló que para la UAdeC la internacionalización va mucho más allá de la movilidad estudiantil, pues implica construir puentes, conectar personas, buscar nuevas ideas, fomentar la innovación, compartir problemáticas y encontrar soluciones de manera colaborativa.

En tanto, el cónsul Jerome Sherman subrayó que la Universidad Autónoma de Coahuila es una institución clave para la cooperación y las relaciones educativas en el estados del norte de México, y afirmó que este tipo de reuniones representan una valiosa oportunidad para fortalecer el trabajo conjunto.

Finalmente, el profesor Philip Johnson expresó su deseo de que esta sea la primera de muchas visitas, con el fin de consolidar una colaboración entre la Universidad de Calvin y la UAdeC, y agradeció a la institución coahuilense por abrir sus puertas a este intercambio académico.

