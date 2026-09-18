UAdeC habilitará espacios para atender inconformidades médicas en Piedras Negras, Monclova y Torreón

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Coahuila
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    UAdeC habilitará espacios para atender inconformidades médicas en Piedras Negras, Monclova y Torreón
    La UAdeC y la Secretaría de Salud firmaron un convenio para acercar la conciliación y el arbitraje médico a distintas regiones de Coahuila. CORTESÍA

El convenio permitirá orientar y mediar inconformidades, sin acudir a Saltillo

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y la Secretaría de Salud del Estado firmaron un convenio de colaboración para acercar los servicios de orientación, conciliación y arbitraje médico a habitantes de distintas regiones de Coahuila.

El acuerdo fue suscrito a través de la Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico (COMECAM) y contempla el uso de instalaciones universitarias en Piedras Negras, Monclova y Torreón como puntos de atención para personas que tengan alguna inconformidad relacionada con servicios médicos.

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El objetivo es facilitar la atención de controversias entre pacientes y profesionales de la salud mediante mecanismos de orientación, conciliación y, en su caso, arbitraje, sin necesidad de trasladarse hasta las oficinas centrales en Saltillo.

ACERCARÁN LA ATENCIÓN A TRES REGIONES

Raymundo Verduzco Rosán, titular de la COMECAM, explicó que se trata de la primera colaboración de este tipo entre la Comisión y la Universidad, mediante la cual se podrán mantener espacios abiertos para recibir a personas que requieran orientación o mediación ante alguna problemática derivada de la atención médica.

Las sedes serán la Escuela de Medicina de Piedras Negras; las escuelas de Psicología y Enfermería en Monclova, y la Facultad de Medicina de Torreón.

En estos espacios, integrantes de la comunidad universitaria recibirán inicialmente las inconformidades, mientras que personal especializado de la COMECAM acudirá de manera semanal para brindar orientación y dar seguimiento a los casos.

$!El convenio contempla la participación de estudiantes, docentes, investigadores y egresados de la UAdeC.
El convenio contempla la participación de estudiantes, docentes, investigadores y egresados de la UAdeC. CORTESÍA

Verduzco Rosán señaló que la atención será imparcial y permitirá que las personas reciban asesoría sin tener que trasladarse a la capital del estado.

El secretario de Salud, Eliud Felipe Aguirre Vázquez, señaló que el convenio representa un primer paso para ampliar la cobertura de estos servicios y planteó que posteriormente puedan llevarse a más municipios de Coahuila.

UNIVERSIDAD APORTARÁ PERSONAL Y ESPACIOS

Karla Valdés García, coordinadora general de Vinculación e Innovación Productiva de la UAdeC, destacó que la institución podrá colaborar con su comunidad universitaria para ampliar las acciones vinculadas con la atención de la salud.

Por su parte, el rector Octavio Pimentel Martínez señaló que la Universidad pondrá a disposición no sólo sus instalaciones, sino también a estudiantes, docentes, investigadores y egresados para fortalecer las acciones contempladas en el convenio.

$!Personal de la COMECAM brindará atención semanal en los espacios habilitados por la Universidad.
Personal de la COMECAM brindará atención semanal en los espacios habilitados por la Universidad. CORTESÍA

Añadió que también podrán participar áreas como las Facultades de Derecho, la Oficina del Abogado General, la Defensoría de los Derechos Humanos, el Tribunal Universitario y las instancias universitarias relacionadas con igualdad de género.

Estas áreas, explicó, podrán contribuir en tareas de asesoría, conciliación, mediación y capacitación, de acuerdo con las necesidades que se presenten.

La COMECAM es un organismo público autónomo con personalidad jurídica propia que interviene en controversias entre prestadores de servicios médicos y pacientes. Entre sus funciones se encuentran la orientación, conciliación y arbitraje de conflictos derivados de la atención médica.

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