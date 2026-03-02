UAdeC inaugura Bienal Internacional del Cartel 2026

En el marco del 69 aniversario de su fundación, la Universidad Autónoma de Coahuila inauguró la Décima Octava Bienal Internacional del Cartel en México en el Centro Cultural Universitario del Campus Arteaga, a través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural y la Facultad de Artes Plásticas.

La Bienal Internacional del Cartel en México (BICM), fundada en 1989, es un evento de carácter internacional dedicado a la promoción, exhibición y reflexión del cartel como medio de comunicación visual, artístico y social. Se realiza de manera bienal y es considerada la más importante de América y una de las más antiguas del mundo en su tipo, consolidándose como un referente del diseño gráfico contemporáneo y un espacio para el intercambio de ideas, tendencias y discursos visuales.

A la ceremonia asistieron el rector Octavio Pimentel Martínez; el coordinador general de Difusión y Patrimonio Cultural, Félix Ibarra Linares; la subcoordinadora de Patrimonio Cultural, Eréndira Herrejón Rentería; la directora de la Facultad de Artes Plásticas, Raquel Torres; el docente Darío Aguillón; así como funcionarios, docentes y estudiantes.