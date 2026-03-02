UAdeC inaugura Bienal Internacional del Cartel 2026
El evento se realiza en el marco del 69 aniversario de la institución
En el marco del 69 aniversario de su fundación, la Universidad Autónoma de Coahuila inauguró la Décima Octava Bienal Internacional del Cartel en México en el Centro Cultural Universitario del Campus Arteaga, a través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural y la Facultad de Artes Plásticas.
La Bienal Internacional del Cartel en México (BICM), fundada en 1989, es un evento de carácter internacional dedicado a la promoción, exhibición y reflexión del cartel como medio de comunicación visual, artístico y social. Se realiza de manera bienal y es considerada la más importante de América y una de las más antiguas del mundo en su tipo, consolidándose como un referente del diseño gráfico contemporáneo y un espacio para el intercambio de ideas, tendencias y discursos visuales.
A la ceremonia asistieron el rector Octavio Pimentel Martínez; el coordinador general de Difusión y Patrimonio Cultural, Félix Ibarra Linares; la subcoordinadora de Patrimonio Cultural, Eréndira Herrejón Rentería; la directora de la Facultad de Artes Plásticas, Raquel Torres; el docente Darío Aguillón; así como funcionarios, docentes y estudiantes.
En su mensaje, el rector destacó que con esta exhibición inician los festejos por el 69 aniversario de la Universidad y subrayó que la institución promueve la cultura, el deporte, la ciencia, la investigación y la generación y aplicación del conocimiento. Exhortó a la comunidad universitaria a fortalecer la “L” de Lucha por elevar el nivel académico, cultural y deportivo; la “L” de Libertad de expresión y pensamiento; la “L” de Legado construido en casi siete décadas, y la “L” de Liderazgo en la vida pública de la sociedad.
Por su parte, la directora Raquel Torres señaló que la inauguración representa un momento significativo para la UAdeC, ya que la exhibición se realiza en el contexto del aniversario institucional, reflejando una Universidad que concibe el arte y el diseño como lenguajes fundamentales para comprender y transformar el entorno.
La declaratoria inaugural estuvo a cargo de Félix Ibarra Linares. La exposición está integrada por 419 carteles distribuidos en cuatro categorías: A) La Cultura como bien público (271); B) Carteles por la restauración del planeta (59); C) El interés superior de las infancias y juventudes (55); y D) Competencia económica y sostenibilidad (34).
La muestra estará abierta del 2 al 27 de marzo de 2026 en el Centro Cultural del Campus Arteaga, como una exhibición de talla nacional e internacional que la Universidad pone a disposición de la comunidad universitaria y del público en general.