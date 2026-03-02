UAdeC inaugura Bienal Internacional del Cartel 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 2 marzo 2026
    UAdeC inaugura Bienal Internacional del Cartel 2026
    La sede es el Centro Cultural Universitario del Campus Arteaga. CORTESÍA

El evento se realiza en el marco del 69 aniversario de la institución

En el marco del 69 aniversario de su fundación, la Universidad Autónoma de Coahuila inauguró la Décima Octava Bienal Internacional del Cartel en México en el Centro Cultural Universitario del Campus Arteaga, a través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural y la Facultad de Artes Plásticas.

La Bienal Internacional del Cartel en México (BICM), fundada en 1989, es un evento de carácter internacional dedicado a la promoción, exhibición y reflexión del cartel como medio de comunicación visual, artístico y social. Se realiza de manera bienal y es considerada la más importante de América y una de las más antiguas del mundo en su tipo, consolidándose como un referente del diseño gráfico contemporáneo y un espacio para el intercambio de ideas, tendencias y discursos visuales.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Rinden protesta nuevas dirigencias estudiantiles en la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la UAdeC

A la ceremonia asistieron el rector Octavio Pimentel Martínez; el coordinador general de Difusión y Patrimonio Cultural, Félix Ibarra Linares; la subcoordinadora de Patrimonio Cultural, Eréndira Herrejón Rentería; la directora de la Facultad de Artes Plásticas, Raquel Torres; el docente Darío Aguillón; así como funcionarios, docentes y estudiantes.

$!La muestra estará abierta al público del 2 al 27 de marzo de 2026.
La muestra estará abierta al público del 2 al 27 de marzo de 2026. CORTESÍA

En su mensaje, el rector destacó que con esta exhibición inician los festejos por el 69 aniversario de la Universidad y subrayó que la institución promueve la cultura, el deporte, la ciencia, la investigación y la generación y aplicación del conocimiento. Exhortó a la comunidad universitaria a fortalecer la “L” de Lucha por elevar el nivel académico, cultural y deportivo; la “L” de Libertad de expresión y pensamiento; la “L” de Legado construido en casi siete décadas, y la “L” de Liderazgo en la vida pública de la sociedad.

$!La exposición reúne 419 carteles distribuidos en cuatro categorías temáticas.
La exposición reúne 419 carteles distribuidos en cuatro categorías temáticas. CORTESÍA

Por su parte, la directora Raquel Torres señaló que la inauguración representa un momento significativo para la UAdeC, ya que la exhibición se realiza en el contexto del aniversario institucional, reflejando una Universidad que concibe el arte y el diseño como lenguajes fundamentales para comprender y transformar el entorno.

TE PUEDE INTERESAR: Concluye en UAdeC Unidad Laguna diplomado sobre Historia de Coahuila

La declaratoria inaugural estuvo a cargo de Félix Ibarra Linares. La exposición está integrada por 419 carteles distribuidos en cuatro categorías: A) La Cultura como bien público (271); B) Carteles por la restauración del planeta (59); C) El interés superior de las infancias y juventudes (55); y D) Competencia económica y sostenibilidad (34).

La muestra estará abierta del 2 al 27 de marzo de 2026 en el Centro Cultural del Campus Arteaga, como una exhibición de talla nacional e internacional que la Universidad pone a disposición de la comunidad universitaria y del público en general.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Universidades

Organizaciones


UAdeC

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Área de disparo

Área de disparo
true

Palabras de gratitud
true

POLITICÓN: Entre la 4T y el PRI, el SNTE y la CTM son clave en el tablero político de Coahuila
La corporación de Ramos Arizpe reportó el deceso de su elemento; la principal línea de investigación apunta a una autolesión.

Investigan presunto suicidio de policía en estación Paredón de Ramos Arizpe

Una columna de humo negro se eleva desde un almacén en la zona industrial de Sharjah, Emiratos Árabes Unidos, tras los informes de ataques iraníes en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el domingo 1 de marzo de 2026.

Millonarios pagan 350 mil dólares para huir de Dubái y Abu Dhabi en aviones privados, mientras siguen los bombardeos
Adiós. Las cenizas del productor quedaron depositadas en Saltillo, ciudad que siempre llevó en el corazón.

Saltillo da el último adiós a Pedro Torres; sus cenizas descansan en su ciudad natal
Un monumento en memoria de las víctimas de Jeffrey Epstein cerca del Rancho Raphael, anteriormente conocido como el Rancho Zorro, propiedad de Epstein, en Stanley, Nuevo México.

El rancho de Epstein en Nuevo México está bajo escrutinio. Podría ser demasiado tarde
Un Irán gravemente debilitado ya no intimidará ni amenazará a sus vecinos de la misma manera, y el impacto regional podría ser comparable al colapso de la Unión Soviética.

Los ataques de Irán contra los países del golfo Pérsico debilitan su imagen de lugares seguros