UAdeC invita a futuros estudiantes de bachillerato al evento ‘Vive la Experiencia IDEA’

Coahuila
/ 20 enero 2026
    UAdeC invita a futuros estudiantes de bachillerato al evento ‘Vive la Experiencia IDEA’
    El objetivo es dar a conocer los beneficios de estudiar el bachillerato en el IDEA Saltillo. FOTO: ESPECIAL

El evento se realizará el 28 de enero de 2026 en dos horarios: 11:00 y 18:00 horas

El Instituto de Enseñanza Abierta (IDEA) Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) invitó a los interesados en continuar sus estudios de bachillerato a participar en el evento “Vive la Experiencia IDEA”, que se realizará el próximo 28 de enero de 2026, en dos horarios: 11:00 y 18:00 horas, en el Salón de Usos Múltiples de la Unidad Camporredondo.

La actividad tiene como objetivo dar a conocer los beneficios y el modelo educativo del IDEA Saltillo, cuyas inscripciones estarán abiertas durante todo el mes de febrero. Entre sus principales características destaca que no se requiere presentar examen de admisión para ingresar.

El bachillerato del IDEA está dirigido a estudiantes de la UAdeC que deseen continuar su formación dentro de la institución, a jóvenes que concluyeron la secundaria y no obtuvieron lugar en otras preparatorias, así como a trabajadores que buscan retomar o continuar sus estudios.

Este modelo educativo permite a los alumnos avanzar a su propio ritmo, gracias a sus horarios flexibles de 8:30 a 21:00 horas y al acompañamiento de docentes que brindan asesorías personalizadas.

Además de la formación académica, el IDEA Saltillo ofrece diversos servicios y actividades para el desarrollo integral de sus estudiantes, como biblioteca y centro de cómputo, participación en equipos deportivos que compiten en torneos universitarios, actividades artísticas y culturales, la Semana del Estudiante y programas de servicio social.

Para mayor información, los interesados pueden visitar la página de Facebook IDEA Saltillo o comunicarse al teléfono (844) 410 10 02.

Temas


Educación

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

