UAdeC lanza certificaciones en Microsoft Office en modalidad en línea

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Coordinación General de Vinculación e Innovación Productiva, invita a la comunidad universitaria y al público en general a participar en el programa de Certificaciones en herramientas digitales Microsoft Office, enfocado en el manejo de Word, Excel y PowerPoint. La oferta académica contempla formación en niveles básico y avanzado, con un enfoque eminentemente práctico que permite a las y los participantes desarrollar competencias aplicables tanto en el ámbito académico como en el profesional. El programa se impartirá en modalidad completamente en línea, lo que brinda acceso flexible las 24 horas del día.

Cada certificación tiene una duración de 60 horas por aplicación, lo que permite a las y los usuarios avanzar a su propio ritmo de aprendizaje. Para su registro, las personas interesadas pueden acceder al enlace: http://www.siia.uadec.mx/boletapago/bg_uniorg_teso_cer.asp. Las certificaciones cuentan con el aval de la International Society for Technology in Education (ISTE) y de la Secretaría del Trabajo (ST), lo que respalda su calidad académica y fortalece su reconocimiento en el ámbito profesional.

En cuanto a los costos, la inversión para la comunidad universitaria de la UAdeC es de 600 pesos por aplicación, mientras que para el público en general es de 700 pesos. Asimismo, se informó que, con el propósito de incentivar la participación, se encuentra vigente una promoción hasta el 14 de mayo, mediante la cual las y los interesados podrán cursar dos aplicaciones por un costo total de 800 pesos. Para mayor información, la Coordinación de Vinculación e Innovación Productiva pone a disposición el teléfono (844) 463 02 16, así como la página oficial de Facebook (https://www.facebook.com/vincula.uadec.)

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