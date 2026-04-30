UAdeC albergará el mayor congreso nacional de bibliotecología en Arteaga

Organizado por la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C. (AMBAC), este foro anual se ha consolidado como el principal espacio de diálogo, análisis e intercambio de experiencias entre profesionales de la información. Cada edición reúne a especialistas de distintas regiones del País con el propósito de fortalecer la práctica bibliotecaria y promover la colaboración institucional.

La Universidad Autónoma de Coahuila será anfitriona del encuentro académico más relevante del ámbito bibliotecario en México: las LVII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, que se celebrarán del 6 al 8 de mayo de 2026 en la Infoteca del Campus Arteaga.

Fundadas en 1956, las jornadas representan el congreso más emblemático del gremio en territorio nacional. A lo largo de casi 7 décadas han contribuido a la actualización disciplinaria, la difusión de innovaciones y la consolidación de redes profesionales en bibliotecología y ciencias de la información.

DEL DATO AL IMPACTO SOCIAL

En esta edición, el eje temático será “Del Bit al Bien: Datos, información y conocimiento para un país más justo”, con una agenda que articula cinco líneas estratégicas: seguridad y cohesión social en bibliotecas; economía del conocimiento y datos abiertos; colaboración entre bibliotecas, hospitales y academia en favor de la salud pública; acceso al conocimiento como derecho educativo, y el papel de la información como herramienta para reducir la pobreza.

PARTICIPACIÓN NACIONAL Y AGENDA DIVERSA

Se prevé la asistencia de más de 300 profesionales, quienes participarán en un programa que incluye conferencias magistrales, presentación de ponencias, sesiones de carteles, talleres especializados, así como actividades culturales y de fomento a la lectura, entre ellas cine-debate y encuentros institucionales.

Con esta sede, la UAdeC refuerza su posicionamiento como un nodo académico estratégico para el intercambio de conocimiento y la discusión de temas clave para el desarrollo social en México.