UAdeC presenta radiografía sobre violencia familiar en Coahuila

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Secretaría General, la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios, el Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas (CIMA) y la Facultad de Sistemas, presentó la Radiografía de la Violencia Familiar en el Estado de Coahuila de Zaragoza: Propuesta de Política Pública (2016-2024), un diagnóstico elaborado en coordinación con el Gobierno del Estado, la Secretaría de las Mujeres, la Fiscalía General y el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres (CJEM).

La presentación tuvo lugar en la Sala Audiovisual de la Secretaría de Gobierno, con la participación del secretario de gobierno, Óscar Pimentel González; el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez; el magistrado presidente del Poder Judicial, Miguel Felipe Mery Ayup; la secretaria de las Mujeres, Mayra Lucila Valdés González; y la fiscal de las Mujeres y la Niñez, Katy Salinas Pérez, así como representantes de dependencias estatales.

Pimentel González destacó que la violencia familiar continúa siendo uno de los principales problemas sociales por atender, por lo que reconoció el trabajo conjunto con la Universidad como una alianza estratégica.

A su vez, el rector señaló que la UAdeC no sólo forma profesionales, sino que también busca contribuir con investigaciones que mejoren la calidad de vida de la población.

El diagnóstico integra información de 2016 a 2023 en su totalidad y parte del 2024, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Para su elaboración se realizaron visitas a la Secretaría de las Mujeres y a los CJEM para conocer el proceso de atención, además de la revisión de bases de datos estatales.

Los indicadores analizados incluyen distribución geográfica de víctimas, perfiles de denunciantes y agresores, tipos de violencia, detonantes y situaciones de vulnerabilidad.

Entre las recomendaciones principales se plantea desarrollar un sistema centralizado de información que vincule a todas las instituciones involucradas en la atención a la violencia familiar, con acceso a datos en tiempo real y herramientas tecnológicas que agilicen reportes y reduzcan errores en la captura.