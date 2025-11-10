UAdeC fortalece alianza internacional con la Universidad Federal de Pernambuco

Saltillo
/ 10 noviembre 2025
    UAdeC fortalece alianza internacional con la Universidad Federal de Pernambuco
    La firma se realizó en el Despacho de la Rectoría con la presencia de autoridades de ambas instituciones. FOTO: CORTESÍA

El acuerdo busca fortalecer los vínculos internacionales en docencia, investigación y difusión del conocimiento.

Para reforzar los vínculos internacionales en docencia, investigación y difusión del conocimiento, la Universidad Autónoma de Coahuila formalizó un Convenio de Colaboración Académica, Científica y Cultural con la Universidad Federal de Pernambuco (UFPE) de Brasil, una de las instituciones más prestigiosas de ese país.

La firma del documento se realizó en el Despacho de la Rectoría y estuvo encabezada por el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez, y el rector de la UFPE, Alfredo Macedo Gomes. También participaron la coordinadora de Relaciones Internacionales, Lourdes Morales Oyervides; los investigadores invitados Tereshina Gonçalves da Silva y Rafael Ximenes; así como responsables de posgrado y directivos de la Facultad de Ciencias Químicas y del área de Investigación y Posgrado.

TE PUEDE INTERESAR: Moléculas de café y lichi podrían ayudar a frenar el avance del Parkinson, revela investigación de la UAdeC

Durante el mensaje de bienvenida, Morales Oyervides destacó la relevancia de estrechar lazos con una universidad que figura entre las diez mejores de Brasil, con áreas de excelencia en Ciencias Biológicas, Ingeniería y Ciencia y Tecnología de Alimentos, rubros en los que ambas instituciones han trabajado de manera conjunta por varios años.

El convenio establece acciones clave como el intercambio de estudiantes, docentes e investigadores; la colaboración en información y publicaciones académicas; el desarrollo de proyectos científicos; programas académicos conjuntos; cotutelas de tesis, así como actividades de difusión del conocimiento mediante conferencias, cursos, seminarios y simposios.

El rector Octavio Pimentel Martínez subrayó el valor histórico de esta alianza y agradeció a los representantes de la UFPE por su disposición para fortalecer la cooperación. Señaló además que este acuerdo representa una oportunidad para ampliar los beneficios no solo en posgrado, sino también a nivel licenciatura, abriendo la posibilidad de dobles titulaciones y programas de movilidad que impulsen el desarrollo académico y cultural de la comunidad universitaria.

Por su parte, los investigadores Tereshina Gonçalves da Silva y Rafael Ximenes expresaron su orgullo por consolidar esta colaboración y resaltaron la importancia de extenderla hacia nuevos ámbitos, especialmente en la movilidad estudiantil de nivel profesional, con el fin de enriquecer la formación de jóvenes de ambas universidades y fomentar experiencias académicas internacionales.

