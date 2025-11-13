UAdeC reflexiona sobre los nuevos desafíos familiares en seminario
El objetivo del seminario es fortalecer la reflexión académica, el intercambio de experiencias y la generación de conocimiento sobre los nuevos desafíos que enfrentan las familias
Con el propósito de fortalecer la reflexión académica, el intercambio de experiencias y la generación de conocimiento en torno a los desafíos contemporáneos que enfrentan las familias, la Facultad de Trabajo Social (FTS) de la Universidad Autónoma de Coahuila inauguró el VIII Seminario de Investigación de la Red Nacional Trabajo Social y Familia, bajo el lema “Acciones disciplinares contemporáneas para los abordajes en contextos familiares que inciden en los escenarios futuristas”, que se desarrolla del 13 al 15 de noviembre en el Aula Magna “José María Fraustro Siller” del Campus Poniente.
El acto inaugural fue presidido por la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés; la coordinadora de la Unidad Saltillo, Eva Kerena Hernández, en representación del rector Octavio Pimentel Martínez; el presidente de la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social A.C., Martín Castro Guzmán; el director de la Facultad de Trabajo Social, César Arnulfo de León Alvarado; la coordinadora general de la Red Nacional de Trabajo Social y Familia, Elisa Cerros Rodríguez; la coordinadora operativa de la Red Nacional, María Guadalupe Pardo Benítez, y la líder del Cuerpo Académico Bienestar y Desarrollo Humano desde el Trabajo Social, Blanca Diamantina López Rangel.
En su mensaje de bienvenida, el director César Arnulfo de León Alvarado agradeció la presencia de las autoridades y participantes, y destacó que la Facultad se honra en recibir a especialistas de distintas instituciones para reflexionar sobre los nuevos retos del Trabajo Social en el ámbito familiar. “Este seminario representa un espacio propicio para el intercambio de saberes y la reflexión colectiva sobre la realidad social y familiar que nos interpela como profesionales del Trabajo Social”, expresó.
Por su parte, Liliana Salinas Valdés resaltó la importancia de la labor que desempeñan las y los trabajadores sociales, sobre todo en contextos de transformación social donde su intervención es cada vez más necesaria. “Me alegra mucho compartir con ustedes este encuentro; su trabajo es esencial para fortalecer el bienestar de las familias”, afirmó.
A su vez, la Dra. Eva Kerena Hernández señaló que para la UAdeC es motivo de orgullo ser sede del Octavo Seminario de la Red Nacional, ya que refleja el compromiso académico y colaborativo entre universidades, especialistas y comunidades. Destacó además que la investigación social no solo genera conocimiento, sino que también impulsa la creación de políticas públicas más humanas y cercanas a las necesidades de las familias.
El evento inició con la conferencia magistral “Familia en transformación: desafíos y oportunidades en un mundo globalizado”, impartida por Liliana Salinas Valdés. Posteriormente se desarrolló el conversatorio “Cómo convertir la práctica profesional en conocimiento: Estrategia para la sistematización en Trabajo Social”, con la participación de la Magíster en Educación Comunitaria Rosa María Cifuentes Gil, además de académicos e investigadores nacionales.
De manera simultánea se realizaron mesas de trabajo centradas en los ejes temáticos: Fundamentos teóricos para los estudios familiares, Vulnerabilidad y problemáticas sociofamiliares, Abordajes contemporáneos e innovaciones metodológicas, y Retos y desafíos para la atención de las familias en el contexto actual y futurista.
Las actividades continuarán el 14 de noviembre con la conferencia magistral “Sistematización de experiencias: reflexiones y aportes indisciplinados en contextos asociados a abordajes familiares”, mesas de trabajo, el taller “Tejiendo saberes: sistematización de experiencias estudiantiles”, la presentación de un libro en el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario y una actividad cultural a cargo de la Tuna Universitaria de la UAdeC.
El 15 de noviembre, el seminario concluirá con la conferencia “La familia digital: retos de intervención para el Trabajo Social en una era transhumanista”, a cargo del Dr. Jesús Acevedo Alemán, y la charla “Cuidados paliativos: rol de la familia”, impartida por la Lic. Gabriela Rodríguez Vázquez, presidenta de FENACOTMEX, consolidando así tres días de reflexión, análisis e intercambio académico en torno al papel del Trabajo Social ante las transformaciones de la familia contemporánea.