Último mes con descuento en predial: Monclova sorteará un Renault Kwid 2026 entre contribuyentes cumplidos

MONCLOVA, COAH.- El Gobierno Municipal de Monclova, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, convocó a la ciudadanía a aprovechar el 5 por ciento de descuento en el pago del impuesto predial durante marzo, último mes del programa de estímulos correspondiente al primer trimestre de 2026.

El esquema concluirá con la rifa de un automóvil Renault Kwid 2026, como incentivo para reconocer la responsabilidad de las y los contribuyentes cumplidos.

Durante enero se aplicó un descuento del 15 por ciento y en febrero del 10 por ciento; en marzo se mantiene el 5 por ciento, con el objetivo de incentivar el pago oportuno y fortalecer la recaudación municipal.

INCENTIVS Y PUNTOS DE PAGO

Los pagos pueden realizarse en la Tesorería Municipal, en un horario de 08:00 a 15:00 horas, así como en módulos alternos de 08:00 a 14:00 horas ubicados en Soriana Anáhuac, Simas Monclova–Frontera, Mall Paseo Monclova, CEDIF Norte, CEDIF Sur, Recaudación de Rentas, Gutiérrez Sidermez y Gutiérrez Hipódromo.

Además del vehículo, el programa contempla rifas periódicas de electrodomésticos y viajes dobles a Mazatlán a lo largo del año. Como cierre anual, se prevé el sorteo de una casa-habitación.