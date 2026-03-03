Último mes con descuento en predial: Monclova sorteará un Renault Kwid 2026 entre contribuyentes cumplidos

Coahuila
/ 3 marzo 2026
    Último mes con descuento en predial: Monclova sorteará un Renault Kwid 2026 entre contribuyentes cumplidos
    El programa cerrará con la rifa de un automóvil Renault Kwid 2026 entre contribuyentes cumplidos.

Marzo ofrece 5% de descuento en el predial y cierra el programa trimestral con la rifa de un auto

MONCLOVA, COAH.- El Gobierno Municipal de Monclova, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, convocó a la ciudadanía a aprovechar el 5 por ciento de descuento en el pago del impuesto predial durante marzo, último mes del programa de estímulos correspondiente al primer trimestre de 2026.

El esquema concluirá con la rifa de un automóvil Renault Kwid 2026, como incentivo para reconocer la responsabilidad de las y los contribuyentes cumplidos.

Durante enero se aplicó un descuento del 15 por ciento y en febrero del 10 por ciento; en marzo se mantiene el 5 por ciento, con el objetivo de incentivar el pago oportuno y fortalecer la recaudación municipal.

INCENTIVS Y PUNTOS DE PAGO

Los pagos pueden realizarse en la Tesorería Municipal, en un horario de 08:00 a 15:00 horas, así como en módulos alternos de 08:00 a 14:00 horas ubicados en Soriana Anáhuac, Simas Monclova–Frontera, Mall Paseo Monclova, CEDIF Norte, CEDIF Sur, Recaudación de Rentas, Gutiérrez Sidermez y Gutiérrez Hipódromo.

Además del vehículo, el programa contempla rifas periódicas de electrodomésticos y viajes dobles a Mazatlán a lo largo del año. Como cierre anual, se prevé el sorteo de una casa-habitación.

Autoridades municipales invitan a la ciudadanía a aprovechar el 5% de descuento en el pago del predial durante marzo.
Autoridades municipales invitan a la ciudadanía a aprovechar el 5% de descuento en el pago del predial durante marzo. CORTESÍA

El alcalde destacó que el cumplimiento en el pago del predial permite ampliar la inversión en infraestructura urbana y mejorar los servicios públicos. “Cada contribución se traduce en más obras, mejores servicios y mayores oportunidades para nuestra ciudad”, afirmó.

COORDINACIÓN ESTATAL Y COMPROMISO DE TRANSPARENCIA

La administración municipal señaló que este esquema se desarrolla en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el propósito de fortalecer la cultura de cumplimiento fiscal y asegurar mayores recursos para el desarrollo local.

Finalmente, el Gobierno Municipal reiteró su compromiso de administrar los recursos con responsabilidad y transparencia, orientando la recaudación hacia proyectos de infraestructura, mantenimiento urbano y fortalecimiento de los servicios que demanda la población.

