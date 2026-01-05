Universidad Vizcaya y Gobierno de Coahuila preparan la ‘Rosca de Gigantes 2026’
Estudiantes de gastronomía elaborarán un kilómetro del tradicional pan para más de mil personas en Saltillo este 7 de enero
La Universidad Vizcaya de las Américas, en conjunto con el Gobierno de Coahuila, anunció la segunda edición de la "Rosca de Gigantes 2026". El evento busca fortalecer los valores de identidad y pertenencia entre la juventud y la sociedad saltillense mediante una convivencia masiva.
Laura Montemayor, directora de la institución, destacó la importancia de la colaboración con dependencias estatales. “Creemos firmemente que la educación va más allá de nuestras aulas y es por ello que colaboramos en equipo y de la mano del Gobierno del Estado”, señaló la directiva.
El proyecto técnico está liderado por el chef Omar Ramírez Blanquet, coordinador de Gastronomía, quien detalló la magnitud de la producción. “Se utilizarán 300 kg de harina, 150 kg de azúcar y 30 kg de levadura para formar entre 3,000 y 3,500 bastones de pan tradicional”, explicó el chef.
En la elaboración participan 200 alumnos de diversos cuatrimestres, quienes trabajan en jornadas desde las 7:00 de la mañana. “Se les va a poner los 2,500 muñequitos a los bastones para que puedan salir y se pueda hacer en un futuro lo que es la tamaliza”, puntualizó Ramírez.
Por su parte, Iván Terashima Zamora, titular del Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE), confirmó que la cita será el miércoles 7 de enero. El funcionario invitó a la comunidad a asistir a partir de las 5:00 de la tarde en las instalaciones de "La Madriguera".
“La Universidad Vizcaya se sumó con una rosca de 1 kilómetro que va a estar participando para más de 1,000 personas”, afirmó Terashima Zamora. Además del pan, se repartirán más de 200 litros de atole de forma gratuita para los asistentes que acudan a convivir.
Luis Alberto Durán Herrera, subsecretario de Inclusión, subrayó que estas acciones fomentan la unión familiar en el estado. “Buscamos que no nada más adolescentes, sino familias, se congreguen en ese campo y retomen estas tradiciones que son tan importantes para todos”, comentó el subsecretario.
Finalmente, la directora Montemayor recordó que la universidad mantiene el prestigio de poseer récords internacionales en panadería. “Nadie nos ha quitado ni nos va a quitar el récord; continuamos como Universidad Vizcaya a nivel nacional con el Récord Guinness”, concluyó con orgullo la directora.