Universidad Vizcaya y Gobierno de Coahuila preparan la ‘Rosca de Gigantes 2026’

La Universidad Vizcaya de las Américas, en conjunto con el Gobierno de Coahuila, anunció la segunda edición de la "Rosca de Gigantes 2026". El evento busca fortalecer los valores de identidad y pertenencia entre la juventud y la sociedad saltillense mediante una convivencia masiva.

Laura Montemayor, directora de la institución, destacó la importancia de la colaboración con dependencias estatales. “Creemos firmemente que la educación va más allá de nuestras aulas y es por ello que colaboramos en equipo y de la mano del Gobierno del Estado”, señaló la directiva.

El proyecto técnico está liderado por el chef Omar Ramírez Blanquet, coordinador de Gastronomía, quien detalló la magnitud de la producción. “Se utilizarán 300 kg de harina, 150 kg de azúcar y 30 kg de levadura para formar entre 3,000 y 3,500 bastones de pan tradicional”, explicó el chef.

En la elaboración participan 200 alumnos de diversos cuatrimestres, quienes trabajan en jornadas desde las 7:00 de la mañana. “Se les va a poner los 2,500 muñequitos a los bastones para que puedan salir y se pueda hacer en un futuro lo que es la tamaliza”, puntualizó Ramírez.