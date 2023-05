Urge candidato a ponerle atención al campo de Coahuila

Luchador social por los derechos de los campesinos, Arturo Gómez, candidato a diputado del Partido del Trabajo (PT) por el Distrito electoral XII, con sede en Ramos Arizpe, asegura que el sector agroalimentario, sus productores y sus habitantes deben crecer a la par de la industrialización que vive la Región Sureste del estado.

Originario del ejido San Miguel, ubicado en la carretera antigua a Monclova, en Ramos Arizpe, asegura que ha encabezado varias luchas locales para llevar justicia a los campesinos.

“He caminado las comunidades rurales, con los productores ixtleros y candelilleros. Hay que hacer algo que los beneficie a ellos y no al coyote, porque quienes se llevan la friega del trabajo rudo, son ellos, y el coyote les paga un precio muy bajo y les completa para mal vivir”.

Para el también microempresario de la construcción, el gobierno es el responsable de la desvalorización de los campesinos. “No ha habido concientización de parte del gobierno del estado, los diputados no han caminado zonas rurales para conocer las necesidades del campo, porque esa es una de muchas, también hay necesidades en la educación”.

El candidato a diputado local refiere que el analfabetismo en las zonas rurales del estado es muy alto, y proyecta legislar que en las negociaciones del presupuesto estatal, se destinen recursos para las maestras rurales.

“Desde el gobierno estatal también debe haber un apoyo para las maestras de CONAFE, el estado debe aportar algo a ese programa federal. Les envían materiales pero no son suficientes”.

Arturo Gómez asegura que ha recorrido durante este primer mes de campaña por lo menos el 50 por ciento de las comunidades rurales de Ramos Arizpe, y reconoce que en menor medida ha visitado ejidos de General Cepeda y Parras. “En Estación Madero, nos mostraron las condiciones de la escuela rural, el techo es inseguro. Los niños no merecen esas condiciones de riesgo”.

Para el candidato, este rubro es muy importante, abona a la nostalgia. Cuenta que su madre fue maestra de CONAFE en el ejido Tuxtepec, municipio de Ramos Arizpe, y es justo su madre quien le ha pedido justicia social para los campesinos.

“En su tiempo de maestra rural la dejaban en Plan de Guadalupe, antes de la Muralla. De ahí a Tuxtepec son 17 kilómetros de terracería, iban por ella en burro para que diera clases. Hoy, que me acompaña en la campaña me dice -las condiciones son las mismas-, no hay electrificación, red hidráulica, sí falta dar un buen trabajo de inversión a las comunidades ejidales”.

Asegura que con un convenio de colaboración y un buen proyecto, los profesores de CONAFE podrían ayudar con el rezago educativo de adultos en las zonas ejidales. “Hay mucho analfabetismo en ejidos”.

En sus caminatas por las zonas ejidales dice que la gente se duele de la inseguridad y de la drogadicción. “Hay mucho cristal en los chavos de los ejidos, porque es muy económica”, comenta que las personas mayores le dicen que antes se podían dejar cosas afuera de sus casas y al siguiente día seguían en su sitio. “Ahora obtienen 50 pesos por esos objetos y duran tres días drogándose. Es económica y está desarticulando a la sociedad”.

Arturo Gómez se plantea revisar la Constitución Política del Estado y replantear artículos de los últimos 18 años para ver cuáles sí han beneficiado a todos y no solo a unos cuantos, “hay muchas necesidades en los trabajadores, como empresario observo que no hay tolerancia y compromiso de patrón con empleados y viceversa. El outsourcing sigue existiendo, aunque digan que ya no”.

Como microempresario e ingeniero industrial de profesión, busca romper el monopolio que existe en los organismos empresariales ya establecidos como cámaras, pues asegura que no dan posibilidades a nuevas empresas de crecer, de acceder a recursos, capacitación y ofertar sus productos o servicios. “Por eso hay que impulsar un Banco Estatal para el sector social, para apoyar a pequeños productores agrícolas”.

Esposo y padre de cuatro hijos menores de 18 años insiste que el campo no puede dejarse en el olvido. “No podemos dejar de lado el campo, el campesino es un factor importante de nuestras vidas, los cultivos son necesarios. La industria va creciendo, pero hay que reforzar al campo”.

El candidato por el Distrito electoral XII, aseguró que entre sus propuestas también se ha fijado el cuidado del medio ambiente en las zonas semidesérticas. “Cuando hay incendios en las zonas semidesérticas, no se toman con la misma importancia que en las zonas serranas, pero ahí está la lechuguilla, la candelilla, las pastas. Si el suelo se erosiona o se carboniza, hay pérdidas”.