Urgente saber cuánta agua queda en Saltillo y comunicarlo a la población, asevera científica

Saber cuánta agua está disponible para la población y comunicar esos datos a la misma es un tema de urgencia en Saltillo, señaló la investigadora Rosario Sánchez Flores.

La directora del Foro Permanente de Aguas Binacionales (PFBW por sus siglas en inglés), agregó que conocer esos datos puede trazar de manera clara la ruta de la gestión del agua hacia los próximos años.

TE PUEDE INTERESAR: ¿La conoces? Buscan conservar histórica hacienda de Santa María en Ramos Arizpe con turismo

“Si no sabemos cómo estamos, ¿cómo vamos a tomar decisiones? ¿Cómo vamos a informar? ¿Cómo vamos a ser transparentes? ¿Cómo vamos a involucrar a la comunidad si no tenemos los datos, si no tenemos información confiable?”, declaró Sánchez.

Agregó que la información que se tiene actualmente desde la Comisión Nacional del Agua (Conagua) es solo hasta 10 años en el futuro, cuando las planeaciones deben hacerse al menos para 50 años, periodo en el que se debe garantizar la infraestructura, el abasto del recurso y encaminar el desarrollo urbano.

ADMINISTRACIÓN DEL AGUA, FACTOR PRINCIPAL DE LA SEQUÍA

Sánchez también explicó que a través de modelos matemáticos se ha podido determinar que la sobreexplotación de los mantos en Saltillo se debe principalmente a la administración del agua y no exclusivamente a la falta de lluvias y el cambio climático.

Agregó que se han modelado por ejemplo las condiciones del Río Bravo con y sin intervención humana tomando en cuenta el cambio climático y sin ella, el cuerpo de agua seguiría teniendo periodos húmeros.

Añadió que, por ejemplo, en el Río Colorado, se estima que la capacidad de almacenamiento de las presas es dos veces más el flujo natural del río, es decir, que hay más presas que posibilidad de poder guardar agua.

“Todos los escenarios involucran el cambio climático, pero el factor determinante significativo que te indica una sequía o no, no es el cambio climático, es el factor antropogénico”, detalló la docente en la Universidad de Texas A&M.

En ese sentido, señaló que la construcción de presas, a menos que sean para la generación de energía eléctrica, ya es una práctica que se acostumbre a nivel mundial, si no, al contrario, ya se usa ir desmantelando de a poco esa infraestructura.

TE PUEDE INTERESAR: Derrama económica por Copa Cumbres en Saltillo supera expectativas: CANIRAC

Indicó que lo anterior se realiza para restaurar los sistemas ambientales y porque en general ya no hay tanta agua para almacenar.

“La construcción de presas y la infraestructura hidráulica, la calidad, la velocidad, la temperatura, la diversidad y la biodiversidad hay mucho mucho trabajo sobre esto en la actualidad, hacia allá va la restauración de los sistemas ambientales en base a liberación de flujos ecológicos”, detalló.

ADMINISTRACIÓN INTEGRAL, LA CLAVE

Rosario Sánchez explicó que si el principal problema no es el cambio climático ni la falta de lluvias, se debe realizar una administración integral de los recursos.

Explicó que en México que atiende primordialmente la oferta y no la demanda, por lo que debe exigirse a empresas y hogares que indiquen cuánta agua necesitan, cómo se va a usar y cuánto le va a costar.

Por lo anterior explicó que es imposible que siga utilizando agua potable en la industria o para manejo de desechos y que no se haya hecho una reforestación tanto en zonas urbanas como naturales.

“Tenemos que proteger los sistemas ambientales que nos proveen servicios incluidos en el agua, no solo es el agua, es el aire, es la calidad de vida, es la flora, es la fauna, todo eso forma parte del sistema ambiental. Por eso cuando se habla de un plan de sequía donde solamente hablan de obras hidráulicas, pues está totalmente limitado, corto, muy parcial y muy arcaico”, explicó.

INCENTIVOS, VITALES PARA INVOLUCRAR A LA CIUDADANÍA

La investigadora añadió que para involucrar a la ciudadanía en este tipo de medidas es clave que a nivel domiciliario se comiencen a dar incentivos para que las personas incluyan sistemas ahorradores con detección de fugas.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: En 15 días se cuadruplicaron denuncias por megafraude de Yox Holding

Además, explicó que pueden darse descuentos a quien reporte una fuga, a quien cambie sistemas ahorradores en las regaderas o su sistema de drenaje.

Respecto a las industrias, señaló que se les debe cobrar diferido a lo que se paga en los domicilios además de exigirles que reúsen el agua al menos 11 veces antes de arrojarla a los arroyos.

“No es posible que estemos sacando agua del subsuelo y la dejemos ir, no nos podemos dar el lujo de estar perdiendo agua”, explicó.

Otra medida que propuso es que cada población tenga una planta tratadora de agua a partir de 125 mil habitantes, mientras que la ciudadanía ya no puede regar un jardín o limpiar una banqueta con agua potable.

“Lo que viene no es bueno y si queremos tener una sociedad resiliente hay que incentivar a la población. No se trata nada más de pagar un recibo, no es suficiente. Hay que incentivar el cambio de los hábitos, hay que incentivar el cambio en cómo se usa el agua y no solo limitar el uso de agua”, puntualizó.