Utilizan 60 mil personas la Ruta Estudiantil Gratuita de Ramos Arizpe
El servicio de transporte se consolida como una alternativa eficiente y moderna en el tema de la movilidad
RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, puso en marcha en agosto de este año la Ruta Estudiantil Gratuita, un sistema de transporte público sin costo que marca un parteaguas en la política social, educativa y de movilidad del municipio, al consolidarse como una alternativa eficiente, moderna y con profundo sentido social.
Este servicio, pionero en el estado de Coahuila, opera los 365 días del año y está abierto a toda la ciudadanía, lo que lo convierte en una herramienta tangible de justicia social. Su diseño permite la conexión estratégica entre zonas habitacionales, el Centro Histórico, parques industriales y centros educativos, facilitando el traslado cotidiano de estudiantes, trabajadores y familias, y reduciendo significativamente los costos de movilidad para miles de hogares.
Actualmente, más de 60 mil personas utilizan la Ruta Estudiantil Gratuita, que recorre cerca de 40 mil kilómetros mensuales. El circuito urbano cuenta con una extensión aproximada de 17 kilómetros y ofrece cobertura en puntos clave de la ciudad, incluyendo la conexión directa con instituciones educativas de nivel medio superior y superior como la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC), la UPRA, el IMARC y el CECyTEC.
En cuanto a la operación del servicio, se ofrecen frecuencias de paso que oscilan entre los 10 y 20 minutos en días hábiles, así como intervalos de hasta 30 minutos durante los fines de semana, garantizando un transporte continuo, confiable y accesible para la población usuaria.
La Ruta Estudiantil Gratuita funciona con seis unidades modelo 2025, equipadas con aire acondicionado, cámaras de videovigilancia, pantallas informativas y sistemas de accesibilidad universal, lo que refuerza la seguridad, la comodidad y la inclusión de personas con discapacidad o movilidad reducida.
Al referirse a este proyecto, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó el impacto social de la iniciativa: “Este no es un simple servicio de transporte, es una herramienta de transformación social. Cuando hay voluntad política, compromiso con la gente y trabajo en equipo, los resultados llegan”.
Con esta acción, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe refrenda su visión de una movilidad con sentido social, alineada con principios de sustentabilidad urbana, equidad y acceso universal, consolidando un modelo que mejora la calidad de vida y fortalece el desarrollo integral del municipio.