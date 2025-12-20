Utilizan 60 mil personas la Ruta Estudiantil Gratuita de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, puso en marcha en agosto de este año la Ruta Estudiantil Gratuita, un sistema de transporte público sin costo que marca un parteaguas en la política social, educativa y de movilidad del municipio, al consolidarse como una alternativa eficiente, moderna y con profundo sentido social.

Este servicio, pionero en el estado de Coahuila, opera los 365 días del año y está abierto a toda la ciudadanía, lo que lo convierte en una herramienta tangible de justicia social. Su diseño permite la conexión estratégica entre zonas habitacionales, el Centro Histórico, parques industriales y centros educativos, facilitando el traslado cotidiano de estudiantes, trabajadores y familias, y reduciendo significativamente los costos de movilidad para miles de hogares.

Actualmente, más de 60 mil personas utilizan la Ruta Estudiantil Gratuita, que recorre cerca de 40 mil kilómetros mensuales. El circuito urbano cuenta con una extensión aproximada de 17 kilómetros y ofrece cobertura en puntos clave de la ciudad, incluyendo la conexión directa con instituciones educativas de nivel medio superior y superior como la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC), la UPRA, el IMARC y el CECyTEC.