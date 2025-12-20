Utilizan 60 mil personas la Ruta Estudiantil Gratuita de Ramos Arizpe

Coahuila
/ 20 diciembre 2025
    Utilizan 60 mil personas la Ruta Estudiantil Gratuita de Ramos Arizpe
    La Ruta Estudiantil Gratuita opera los 365 días del año y beneficia diariamente a miles de habitantes de Ramos Arizpe. FOTO: CORTESÍA

El servicio de transporte se consolida como una alternativa eficiente y moderna en el tema de la movilidad

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, puso en marcha en agosto de este año la Ruta Estudiantil Gratuita, un sistema de transporte público sin costo que marca un parteaguas en la política social, educativa y de movilidad del municipio, al consolidarse como una alternativa eficiente, moderna y con profundo sentido social.

Este servicio, pionero en el estado de Coahuila, opera los 365 días del año y está abierto a toda la ciudadanía, lo que lo convierte en una herramienta tangible de justicia social. Su diseño permite la conexión estratégica entre zonas habitacionales, el Centro Histórico, parques industriales y centros educativos, facilitando el traslado cotidiano de estudiantes, trabajadores y familias, y reduciendo significativamente los costos de movilidad para miles de hogares.

Actualmente, más de 60 mil personas utilizan la Ruta Estudiantil Gratuita, que recorre cerca de 40 mil kilómetros mensuales. El circuito urbano cuenta con una extensión aproximada de 17 kilómetros y ofrece cobertura en puntos clave de la ciudad, incluyendo la conexión directa con instituciones educativas de nivel medio superior y superior como la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC), la UPRA, el IMARC y el CECyTEC.

$!El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el sistema de transporte gratuito es una herramienta de transformación social.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el sistema de transporte gratuito es una herramienta de transformación social. FOTO: CORTESÍA

En cuanto a la operación del servicio, se ofrecen frecuencias de paso que oscilan entre los 10 y 20 minutos en días hábiles, así como intervalos de hasta 30 minutos durante los fines de semana, garantizando un transporte continuo, confiable y accesible para la población usuaria.

La Ruta Estudiantil Gratuita funciona con seis unidades modelo 2025, equipadas con aire acondicionado, cámaras de videovigilancia, pantallas informativas y sistemas de accesibilidad universal, lo que refuerza la seguridad, la comodidad y la inclusión de personas con discapacidad o movilidad reducida.

$!Las unidades modelo 2025 cuentan con aire acondicionado, videovigilancia y accesibilidad universal.
Las unidades modelo 2025 cuentan con aire acondicionado, videovigilancia y accesibilidad universal. FOTO: CORTESÍA

Al referirse a este proyecto, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó el impacto social de la iniciativa: “Este no es un simple servicio de transporte, es una herramienta de transformación social. Cuando hay voluntad política, compromiso con la gente y trabajo en equipo, los resultados llegan”.

Con esta acción, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe refrenda su visión de una movilidad con sentido social, alineada con principios de sustentabilidad urbana, equidad y acceso universal, consolidando un modelo que mejora la calidad de vida y fortalece el desarrollo integral del municipio.

Temas


Movilidad
Transporte Público

Localizaciones


Ramos Arizpe

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

