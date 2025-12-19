Saltillo descarta aumento en tarifa del transporte público

Saltillo
/ 19 diciembre 2025
    Saltillo descarta aumento en tarifa del transporte público
    El enfoque seguirá siendo mejorar el servicio antes de cualquier discusión sobre tarifas, enfatizó el IMMUS. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

Tras el anuncio de modernización y ajuste tarifario en Ramos Arizpe, autoridades municipales aclararon lo que se contempla para la capital

Ante el anuncio de modernización del transporte público y el consecuente aumento en la tarifa en Ramos Arizpe, el Ayuntamiento de Saltillo descartó que exista, por ahora, un escenario similar para la capital del estado, al señalar que no hay condiciones para un ajuste al pasaje mientras el servicio no muestre mejoras sustanciales.

El director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), Víctor de la Rosa Molina, informó que, a diferencia de otros municipios, en Saltillo la prioridad ha sido fortalecer primero el sistema de recaudo y la operación del transporte, antes de plantear cualquier incremento a los usuarios. “El alcalde ha sido muy claro desde el día uno: no hay incremento en tarifa”, afirmó.



Indicó que el anuncio realizado en Ramos Arizpe responde a un esquema propio de ese municipio y aclaró que no conoce a detalle el programa implementado allá. Sin embargo, dijo que en Saltillo no existe actualmente una ruta definida para modificar el costo del pasaje. “No hay mucha manera de subir una tarifa si el servicio no cambia”, sostuvo.

El funcionario señaló que la modernización del transporte no debe entenderse únicamente como la adquisición de unidades nuevas, sino como un proceso integral que incluye operación, mantenimiento y sostenibilidad financiera. “Tenemos que enfocarnos absolutamente con todas nuestras fuerzas a que se dé un servicio digno, como la ciudad lo merece”, dijo.

SE BUSCA MEJORAR LAS CONDICIONES DE UNIDADES

En ese sentido, recordó que el Gobierno Municipal destinó recursos para apoyar directamente a concesionarios —12 millones de pesos para rutas alimentadoras—, con el objetivo de mejorar las condiciones mecánicas y operativas de las unidades. Detalló que el apoyo se aplicó en cerca de 300 camiones, a través de una entrega directa de recursos. “Hoy al corte tenemos 299 unidades apoyadas; una más está en proceso administrativo, pero solo porque no han pasado por el cheque”, precisó.

De acuerdo con el director del IMMUS, los recursos se utilizaron de manera flexible según las necesidades de cada unidad, ya sea en llantas, refacciones, motor o estructura, lo que permitió atender problemáticas críticas que afectan la operación diaria del servicio. “La intención fue que cada camión mejorara justo en lo que más lo necesitaba”, comentó.



Añadió que estos cambios no siempre son visibles para el usuario, pero resultan fundamentales para que el transporte siga funcionando. “Lo que se privilegia es la operación. La situación del transporte es crítica y cualquier modificación que permita que el servicio se siga prestando vale la pena”.

Finalmente, reiteró que cualquier discusión futura sobre tarifas dependerá de la evolución del sistema de recaudo digital y de mejoras reales en el servicio, por lo que insistió en que no hay, al momento, un aumento previsto para los usuarios del transporte público en Saltillo.

Temas


Movilidad
Transporte Público
tarifas

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

