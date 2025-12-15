Existe una vacuna contra la ‘Super gripe’; ¿cómo evitar síntomas graves de la H3N2?

15 diciembre 2025
    Existe una vacuna contra la ‘Super gripe’; ¿cómo evitar síntomas graves de la H3N2?
    La Secretaría de Salud ha exhortado a la población a aplicarse las vacunas disponibles en la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025-2026. CUARTOSCURO

Para prevenir que los síntomas sean más graves, la población debe aplicarse la vacuna contra la influenza estacional

La “Súper Gripe” ha llegado a México, el pasado viernes 12 de diciembre, la Secretaría de Salud dio a conocer que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) confirmó el primer caso de contagio del virus Influenza A H3N2 subclado K en una persona dentro del país.

Según el comunicado de la dependencia federal, esto “no representa un motivo de alarma para la población”, pues afirman que el paciente contagiado respondió al tratamiento ambulatorio administrado, con medicación antiviral y “ya se encuentra recuperado”.

Sin embargo, para prevenir que los síntomas sean más graves, la población debe aplicarse la vacuna contra la influenza estacional.

El H3N2 es una variante del virus de la influenza A, que provoca una infección respiratoria aguda y responsable de la gripe estacional a nivel global. Entre sus síntomas destaca la presencia de fiebre superior a los 39°, dolor muscular y en las articulaciones, tos intensa y persistente, pérdida de apetito, congestión nasal y estornudos.

TE PUEDE INTERESAR: Influenza A H3N2: síntomas y diferencias con la gripe común y el COVID-19

VACUNA QUE DEBES APLICARTE CONTRA H3N2

En esta temporada decembrina, la Secretaría de Salud ha exhortado a la población a aplicarse las vacunas disponibles en la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025-2026, con el objetivo de protegerse contra infecciones respiratorias estos meses de bajas temperaturas, dependiendo del esquema de vacunación de cada persona.

De acuerdo con la información compartida por el organismo, las dosis que pueden proteger a los ciudadanos de este nuevo virus, proveniente de Reino Unido, son las vacunas que actúan contra el COVID-19, neumococo y la influenza, la cual es tetravalente, es decir, protege contra cuatro cepas del virus: AH1N1, AH3N2 y tipo B.

Personas que deben vacunarse en México:

- Adultos Mayores;
- Niñas y niños menores de 5 años;
- Personas con enfermedades crónicas o degenerativas;
- Personal de Salud;
- Mujeres embarazadas.

Estas vacunas son efectivas para reducir los riesgos de contagio, prevenir complicaciones e internamientos y proteger la salud de las mexicanos, principalmente de los grupos vulnerables: niñas y niños menores de 5 años, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades de riesgo como diabetes, hipertensión, asma, obesidad mórbida, etc.

Para aplicarse estas dosis, es necesario asistir a los centros de salud, unidades médicas y puestos de vacunación instalados por personal del sector público médico, es decir, de las instituciones del Sistema Nacional de Salud: Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), IMSS-Bienestar, ISSSTE, Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Súper Gripe’ amenaza a México; reportan casos en EU y Europa ¿Cómo se contagia?

¿QUÉ ES Y CÓMO SE CONTAGIA EL H3N2?

La influenza H3N2 es un subtipo del virus de influenza A que circula cada invierno y es responsable de una parte importante de los cuadros respiratorios. Se transmite por gotas que se expulsan al toser, estornudar o hablar, lo que aumenta su capacidad de propagación, especialmente en espacios cerrados o con poca ventilación.

Este virus tiende a causar síntomas más fuertes en niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Entre los signos más frecuentes se encuentran fiebre alta, dolor de cabeza, tos, congestión nasal, fatiga extrema, dolor muscular y malestar general. Por su comportamiento epidemiológico, el H3N2 suele relacionarse con temporadas de influenza más agresivas.

Para reducir contagios, las autoridades recomiendan vacunación anual, lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas en espacios de riesgo y evitar contacto con personas enfermas.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Súper gripe’ llegó a México: Secretaría de Salud confirmó primer caso de Influenza A H3N2

SÍNTOMAS DE LA SÚPER GRIPE

La gripe ocasionada por el virus H3N2 suele presentarse de forma abrupta y puede confundirse con otras enfermedades respiratorias, por lo que sus principales síntomas son los siguientes:

- Fiebre repentina;
- Cansancio;
- Dolores musculares;
- Tos seca;
- Dolor de garganta;
- Dolor de cabeza;
- Dificultad para dormir;
- Pérdida de apetito;
- Náuseas;
- Diarrea.

H3N2 tiende a causar enfermedad más grave que otros subtipos, especialmente en personas mayores, por lo que las mutaciones podrían aumentar la transmisibilidad del virus.

Así que se recomienda la vacunación anual contra la influenza, el uso de cubrebocas, lavar las manos y ventilar los espacios cerrados.

(Con información de El Universal)

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

