Valentín ‘N’, pastor propietario de anexo en Monclova, será recluido en el penal de Saltillo por muerte de un interno

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Coahuila
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    Valentín ‘N’, pastor propietario de anexo en Monclova, será recluido en el penal de Saltillo por muerte de un interno
    Es propietario del centro de rehabilitación ‘Fe, Esperanza y Amor’. LIDIET MEXICANO

Enfrenta un proceso por el homicidio calificado de Manuel Neftalí

MONCLOVA, COAH.- Valentín “N”, propietario del centro de rehabilitación “Fe, Esperanza y Amor”, fue enviado a prisión preventiva y será trasladado al Centro Penitenciario Varonil de Saltillo, donde permanecerá durante el resto del plazo de investigación por el homicidio calificado con ventaja y brutal ferocidad en agravio de Manuel Neftalí Lira.

La medida cautelar fue impuesta este martes por el juez Óscar Cadena, luego de que el Ministerio Público solicitara hacer efectiva la prisión preventiva contra el imputado, quien permanecía sustraído de la acción de la justicia.

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Valentín “N” había sido vinculado a proceso desde el pasado 24 de junio; sin embargo, contaba con un amparo que posteriormente quedó sin efecto, por lo que debía comparecer ante la autoridad judicial para continuar con el proceso.

El imputado no acudió a la audiencia incidental programada para el 6 de julio, situación por la que el juez determinó que se encontraba sustraído de la acción de la justicia y, posteriormente, se generó la orden de aprehensión en su contra.

Después de permanecer prófugo, agentes de la Agencia de Investigación Criminal lograron ubicarlo mediante trabajos de inteligencia, búsqueda en campo y el uso de medios digitales y tecnológicos.

Durante el segundo cateo realizado para localizarlo, Valentín “N” intentó escapar brincando hacia un domicilio contiguo, pero finalmente fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial.

Ya durante la audiencia de este martes, su defensa solicitó que permaneciera durante cinco días en el C4 de la Región Centro, con el propósito de recurrir a un procedimiento abreviado.

Sin embargo, el juez determinó que lo procedente era hacer efectiva la medida cautelar de prisión preventiva y ordenó que fuera trasladado al Centro Penitenciario Varonil de Saltillo.

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Valentín “N” permanecerá recluido mientras transcurre el plazo de investigación, que vence el próximo 15 de diciembre, dentro del proceso que se sigue por la muerte de Manuel Neftalí Lira.

El homicidio ocurrió el pasado mes de mayo al interior del centro de rehabilitación “Fe, Esperanza y Amor”, en Monclova, hecho por el cual inicialmente fueron detenidas otras dos personas relacionadas con el caso.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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