$!Ve Manolo clave coordinación para tener una región segura

Además, en el tema de seguridad, Jiménez Salinas garantiza también que se continuará con el avance en infraestructura en este rubro: “La idea es que fortalezcamos y mejoremos el modelo de seguridad. Un modelo de seguridad que conozco, porque como Presidente Municipal me encargué de toda la seguridad de la Región Sureste. Sé cómo mejorarlo y cómo fortalecerlo” .

El mejor termómetro de intención del voto y el entusiasmo en la ciudadanía es el que se palpa en las colonias en los eventos de presentación de propuestas, ahí se siente el ambiente positivo.

“Lo que hacemos nosotros es ver la encuesta, pero una vez que la termino de ver, la guardo y me pongo a trabajar como si no la hubiera visto. Me pongo a trabajar con mucha fuerza y energía, sin bajar la guardia. Tuvimos grandes eventos en La Laguna para redoblar el paso y seguir chambeando con mucha fuerza. Estamos seguros de que vamos a ganar, pero sin confiarnos”, señaló.

‘VAMOS POR UNA VICTORIA CONTUNDENTE’

Sobre la tendencia de las encuestas, y si éstas son irreversibles para poder decir que este arroz ya se coció, dijo que “esto no se acaba, hasta que se acaba. No estamos confiados, pero estamos seguros que vamos a ganar, pero el triunfo lo vamos a seguir construyendo hasta el último día. Vamos por una victoria contundente”.

Jiménez Salinas atribuye su buen paso a su trayectoria política, porque eso le da seguridad a la gente, porque a Manolo lo pueden medir por lo que ha hecho y los resultados al frente, por ejemplo del municipio de Saltillo, y eso coincide con su propuesta para mejorar Coahuila.

“Eso nos da fortaleza, por eso los ataques de los adversarios no impactan, porque la gente nos conoce, nos ha visto trabajar, y no le hace ‘click’ lo que dicen. Otro factor es que tenemos un buen gobierno en Coahuila, y que si bien hay áreas de oportunidad como en cualquier otro estado, hoy hay una gran diferencia entre vivir en Coahuila, o en otras entidades como Zacatecas, Tamaulipas, o Sonora”, señaló.

Además, Manolo dice estar rodeado de un gran equipo, entre quienes lo acompañan en la campaña, como quienes están en las colonias, todos forman un conjunto de pilares que sostienen las encuestas que lo mantienen como líder.

LA GENTE ESTÁ CANSADA DE LOS PLEITOS

El candidato de la alianza PAN-PRI-PRD no se detiene a contestar los ataques de sus adversarios porque son mentiras, porque no vale la pena gastar el tiempo en aclarar, porque no muestran pruebas, pero lo más importante: porque ese tiempo debe dedicarse a proponer sobre el futuro de todos los coahuilenses.

“La gente está cansada y hay demasiada polarización, pleitos y dimes y diretes en este país. Por eso nosotros nos enfocamos en la parte propositiva y de presentar los compromisos y qué vamos hacer cuando lleguemos a la gubernatura”.

“Son una gran cantidad de mentiras las que dicen mis opositores. Hay un alto grado de hipocresía a la hora de hablar. A muchos de ellos la gente los conoce. Algunos de ellos hablando del combate a la corrupción y la transparencia, no les va, pero eso popularmente es conocido. Hablan otros del tema de seguridad y el arraigo a Coahuila, cuando sabemos que también han tenido resultados desastrosos y existe un desarraigo total”.

“Por parte de ellos los debates estuvieron llenos de mucha mentira, de mucho odio, resentimiento, y eso al final de cuentas no lo quiere para Coahuila”, dijo el candidato del PRI, PAN y PRD.