Vecinos de Ramos Arizpe destacan obras de recarpeteo y mejoras viales

Los trabajos fueron puestos en marcha en el municipio como parte de una estrategia del Gobierno del Estado, en coordinación con los ayuntamientos, para realizar acciones de infraestructura urbana y servicios públicos.

RAMOS ARIZPE, COAH.- Habitantes de distintos sectores de Ramos Arizpe señalaron que las obras de recarpeteo iniciadas como parte del programa “En Equipo le Entramos” contribuirán a mejorar las condiciones de algunas vialidades y facilitar los traslados hacia centros de trabajo, escuelas y hogares.

Adriana Aracely Aguirre Solano, residente del fraccionamiento Villalta, consideró que las obras en el sector de Salto del Agua atienden una necesidad de los habitantes de la zona.

“Para las familias que vivimos cerca del sector de Salto del Agua, este recarpeteo representa mayor seguridad para nuestros traslados hacia escuelas, hogares y trabajos. Ya tenemos la clínica de la salud aquí cerca, ahora esto, por eso a nombre de todos los vecinos y los que vivimos aquí, agradecemos a Manolo y a Tomás por esta gran obra que nos va a beneficiar mucho”, expresó.

María de Lourdes Chaparro Contreras, habitante del fraccionamiento Real del Valle, señaló que la rehabilitación de las vialidades puede favorecer la circulación vehicular en distintos sectores de Ramos Arizpe.

“Va a haber más fluidez en lo que son las avenidas, esto nos va a favorecer porque vamos a evitar el tráfico, tendremos más seguridad en vialidades. Le agradezco mucho al gobernador y al alcalde por este boom de crecimiento que beneficia a todos los ramosarizpenses”, afirmó.

Por su parte, Mayra Bella Puga, residente de la colonia Revolución Mexicana, consideró necesario que el crecimiento industrial y poblacional del municipio esté acompañado por obras de infraestructura y servicios.