Vecinos de Ramos Arizpe destacan obras de recarpeteo y mejoras viales

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    Vecinos de Ramos Arizpe destacan obras de recarpeteo y mejoras viales
    Las obras buscan facilitar los traslados de habitantes hacia escuelas, centros de trabajo y hogares. CORTESÍA

Vecinos de distintos sectores señalaron beneficios en movilidad a partir de la rehabilitación de vialidades

RAMOS ARIZPE, COAH.- Habitantes de distintos sectores de Ramos Arizpe señalaron que las obras de recarpeteo iniciadas como parte del programa “En Equipo le Entramos” contribuirán a mejorar las condiciones de algunas vialidades y facilitar los traslados hacia centros de trabajo, escuelas y hogares.

Los trabajos fueron puestos en marcha en el municipio como parte de una estrategia del Gobierno del Estado, en coordinación con los ayuntamientos, para realizar acciones de infraestructura urbana y servicios públicos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/arranca-en-ramos-arizpe-programa-de-obras-en-equipo-le-entramos-rehabilitaran-bulevar-salto-del-agua-PL23936449

Adriana Aracely Aguirre Solano, residente del fraccionamiento Villalta, consideró que las obras en el sector de Salto del Agua atienden una necesidad de los habitantes de la zona.

“Para las familias que vivimos cerca del sector de Salto del Agua, este recarpeteo representa mayor seguridad para nuestros traslados hacia escuelas, hogares y trabajos. Ya tenemos la clínica de la salud aquí cerca, ahora esto, por eso a nombre de todos los vecinos y los que vivimos aquí, agradecemos a Manolo y a Tomás por esta gran obra que nos va a beneficiar mucho”, expresó.

María de Lourdes Chaparro Contreras, habitante del fraccionamiento Real del Valle, señaló que la rehabilitación de las vialidades puede favorecer la circulación vehicular en distintos sectores de Ramos Arizpe.

“Va a haber más fluidez en lo que son las avenidas, esto nos va a favorecer porque vamos a evitar el tráfico, tendremos más seguridad en vialidades. Le agradezco mucho al gobernador y al alcalde por este boom de crecimiento que beneficia a todos los ramosarizpenses”, afirmó.

Por su parte, Mayra Bella Puga, residente de la colonia Revolución Mexicana, consideró necesario que el crecimiento industrial y poblacional del municipio esté acompañado por obras de infraestructura y servicios.

$!El programa “En Equipo le Entramos” se desarrolla en coordinación entre el Gobierno de Coahuila y los municipios.
El programa “En Equipo le Entramos” se desarrolla en coordinación entre el Gobierno de Coahuila y los municipios. CORTESÍA

“Ya era muy necesario este recarpeteo; está muy bien que Ramos Arizpe progrese en trabajo, en industria, en gente, por eso necesitamos que los programas estén al 100 y la seguridad en las vialidades también. Le agradecemos a Manolo y a Tomás por todas estas mejoras, decirles que juntos vamos por más”, manifestó.

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“En Equipo le Entramos” es un programa del Gobierno del Estado de Coahuila que, en coordinación con los municipios, contempla trabajos de infraestructura y servicios públicos, entre ellos pavimentación y recarpeteo, drenaje y alumbrado.

De acuerdo con la información proporcionada, las obras buscan atender necesidades de infraestructura urbana y mejorar las condiciones de las vialidades en distintos sectores del municipio.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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