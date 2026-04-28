Vecinos destacan modernización del Camino Real del Valle; agradecen al Gobernador y Alcalde de Ramos Arizpe

Habitantes del sector coinciden en que la obra representa un cambio de fondo en la dinámica urbana, al transformar una avenida insegura y limitada en una vía funcional, ordenada y con mejores condiciones para automovilistas y peatones.

RAMOS ARIZPE, COAH.- La rehabilitación del Camino Real del Valle ya comienza a reflejarse en la vida cotidiana de las familias que habitan esta zona, quienes destacan una mejora significativa en los tiempos de traslado, la seguridad vial y las condiciones del entorno, tras años de enfrentar complicaciones en esta importante vialidad.

María de Lourdes Chaparro Contreras, beneficiaria de la zona, señaló que anteriormente la vialidad representaba un riesgo constante debido a la falta de luminarias, banquetas y amplitud suficiente para la circulación.

“Esta es una valiosa intervención, y demuestran preocupación y compromiso a nuestras necesidades en Real del Valle, ya que era un peligro constante; por ejemplo, en la avenida Pino Marítimo ya no teníamos luminarias, amplitud ni banquetas, solo contábamos con dos carriles. Esto provocaba que tuviéramos que circular en sentido contrario, con el riesgo de choques frontales, y los peatones tenían que utilizar la vialidad para trasladarse. Ahora, con gran emoción, vemos que se inaugura esta avenida que nos conectará y nos dará plusvalía”, expresó.

En el mismo sentido, María Fabiola Valero Moncada destacó el impacto directo en la movilidad diaria, especialmente para jóvenes que se trasladan a estudiar o trabajar.

“Esto está muy bien para los jóvenes que van a trabajar y a estudiar, daban muchas vueltas. Muchas gracias al Gober Manolo y al alcalde Tomás porque mis hijos viven por aquí y ahora me será mucho más fácil venir a verlos”, comentó.

La obra fue impulsada con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y ejecutada por el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino. Los trabajos incluyeron pavimentación, ampliación de carriles, rehabilitación de banquetas, señalización y la instalación de alumbrado público con tecnología LED.

Además de agilizar la circulación, la intervención fortalece la conectividad entre colonias como Analco, Valle Poniente y Los Pinos, generando condiciones que favorecen el desarrollo urbano, incrementan la plusvalía de las viviendas y mejoran la calidad de vida de los habitantes.