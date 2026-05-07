Veladora encendida habría sido la causa de un incendio en vivienda de Parras

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- Un fuerte incendio se registró en una vivienda ubicada en el número 98 de la calle Flores Tapia, en la zona centro, propiedad de la familia Flores García, lo que provocó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro habría sido originado por una veladora encendida, situación que permitió que las llamas se propagaran rápidamente dentro del inmueble y generaran una intensa columna de humo visible desde distintos puntos de Parras de la Fuente.