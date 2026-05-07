Veladora encendida habría sido la causa de un incendio en vivienda de Parras
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Bomberos rescatan con vida a mascotas atrapadas dentro del inmueble
PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- Un fuerte incendio se registró en una vivienda ubicada en el número 98 de la calle Flores Tapia, en la zona centro, propiedad de la familia Flores García, lo que provocó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia.
De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro habría sido originado por una veladora encendida, situación que permitió que las llamas se propagaran rápidamente dentro del inmueble y generaran una intensa columna de humo visible desde distintos puntos de Parras de la Fuente.
La principal preocupación de la familia era la seguridad de sus mascotas, ya que tres perros y un gato permanecían dentro de la vivienda al momento del incendio.
Elementos de Bomberos, Protección Civil y corporaciones de seguridad municipal y estatal acudieron al sitio para combatir el fuego y realizar las labores de rescate de los animales, logrando controlar la emergencia antes de que el incendio se extendiera a propiedades cercanas.
Las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas y que únicamente hubo daños materiales en la vivienda.