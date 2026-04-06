Vinculan hombre y a niñera por violación, corrupción y trata de menores en Cuatro Ciénegas

De acuerdo con los primeros datos reportados por las autoridades, la mujer identificada como Cinthia, se ofrecía como niñera y, según las investigaciones, habría aprovechado esa posición para presuntamente vender a los menores que quedaban bajo su cuidado.

Una joven de 21 años y un hombre de 25 años fueron vinculados a proceso por autoridades judiciales, tras ser detenidos a raíz de una denuncia en Cuatro Ciénegas por los delitos de violación y trata de menores, mientras ejercía su cargo como niñera.

En el mismo caso también fue detenido un hombre identificado como Gerardo “N”, quien es señalado como el presunto violentador de forma directa de por lo menos los dos menores que estaban bajo el cuidado de Cinthia.

Hasta el momento, las fichas de la Fiscalía que fueron presentadas ante la autoridad, hablan de estas dos víctimas, sin embargo, la Fiscalía General de la Mujer y la Niñez en la Región Centro de Coahuila está a esperas de si el caso podría aumentar en el cúmulo de denuncias.

En la causa penal 129/2026 hasta ahora, se establece que un menor de 14 años, fue víctima del delito de violación equiparada en persona menor de 15 años con un agravante por cometerse con abuso de autoridad o de confianza.

Por su parte, la menor de 5 años habría sido víctima del delito de abuso sexual en persona menor de 15 años con la misma agravante, así como de corrupción de menores.

Por ambos casos, la imputación también se clasificó con un cargo sumado de trata de personas en su modalidad de explotación sexual.

En la audiencia de vinculación, a ambos imputados se les dictó prisión preventiva como medida cautelar, y el juez de control aprobó un plazo inicial para la investigación complementaria de por lo menos tres meses.