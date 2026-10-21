Vino Fest regresa a Piedras Negras con 10 vinícolas y la presentación internacional del mezcal Tres Damas

El evento, que busca consolidarse como una tradición para impulsar la cultura vitivinícola y el turismo en la región Norte de Coahuila, abrirá sus puertas a partir de las 6:00 de la tarde en las instalaciones del restaurante Heroico, sede elegida por ofrecer mejores condiciones de espacio y comodidad para los asistentes.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con la participación de 10 casas vinícolas, degustaciones de entre 40 y 50 etiquetas y —como gran atractivo de esta edición— la presencia del galardonado mezcal Tres Damas, premiado a nivel mundial en Bruselas, Bélgica, este viernes 23 y sábado 24 de octubre se llevará a cabo la segunda edición del Vino Fest en Piedras Negras.

Durante la presentación de los pormenores, Heriberto Fuentes Maciel, Adalberto Peña de los Santos y José Carlos Palacios detallaron que el programa contempla un recorrido de catas con cuatro o cinco etiquetas por cada vinícola participante. La oferta de bebidas se enriquece este año con la inclusión de este mezcal de clase mundial, así como de expositores de tequila y productores regionales de quesos y charcutería.

Innovación académica y talleres de iniciación

Entre los atractivos principales destaca la participación de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Parras, quienes presentarán un proyecto de elaboración de vino desarrollado con la asesoría del enólogo Paco Rodríguez, de Casa Madero, lo que refleja el talento y el desarrollo académico de la juventud coahuilense.

Asimismo, pensando en la accesibilidad para todo público, se impartirán talleres de 30 minutos dirigidos a quienes desean adentrarse en el conocimiento del vino, sus características y variedades sin necesidad de contar con experiencia previa.

Música, arte y sorteos El ambiente del festival estará amenizado por música de DJ, la presentación de un grupo de flamenco y una escultura creada por un artista de Ciudad Acuña, la cual funcionará como un punto fotográfico para los visitantes. Como incentivo adicional, las personas que adquieran su pulsera de acceso participarán automáticamente en sorteos sin costo extra, con premios que incluyen botellas de vino, productos gastronómicos, vales de consumo, cenas dobles y noches de hospedaje en hoteles de Piedras Negras y Eagle Pass, Texas.

La ceremonia inaugural está programada para este viernes a las 6:30 de la tarde con la presencia de autoridades municipales y estatales. Los organizadores reconocieron el respaldo del alcalde local, Jacobo Rodríguez González, y de la secretaria de Turismo de Coahuila, Cristina Amezcua, entre otros patrocinadores.

Finalmente, reiteraron la invitación a las familias de la franja fronteriza, la región Norte y el sur de Texas para asistir a esta segunda edición, con la expectativa de superar la afluencia del año pasado y fortalecer la economía local.