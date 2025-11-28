Violencia familiar y embarazo adolescente, retos urgentes para Coahuila: Secretaria de las Mujeres

Ante ello, resaltó la importancia de impulsar el acceso a la educación y a la autonomía económica mediante el programa “Mujeres echadas pa’ delante” así como de capacitación y formación laboral.

Agregó que las violencias más graves siguen ocurriendo dentro del hogar, por lo que llamó a las mujeres a acercarse a las instituciones para recibir orientación y apoyo.

Valdés explicó que casi la mitad de las mujeres atendidas en los Centros de Justicia y Empoderamiento sólo cuenta con secundaria, el mismo nivel educativo que presentan 49% de los agresores.

Cabe recordar que según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública , el estado ocupa el segundo lugar nacional en tasa de violencia familiar y el sitio 13 en nacimientos de madres adolescentes, lo que, dijo, obliga a sostener políticas integrales de prevención, atención y empoderamiento.

Durante su comparecencia ante el Congreso de Coahuila, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Mayra Valdés, advirtió que la violencia familiar y el embarazo adolescente continúan como dos de las principales problemáticas que enfrenta el estado.

“Buscamos que estas mujeres estudien, que estas mujeres se preparen, que estas mujeres puedan iniciar un negocio, que sean pequeñas empresarias”, señaló.

La funcionaria detalló que las capacitaciones incluyen especializaciones en oficios tradicionalmente masculinizados, como soldadura, manejo de montacargas, electricidad y carpintería, con el objetivo de ampliar oportunidades reales de empleo y reducir la dependencia económica que perpetúa ciclos de violencia dentro del hogar.

ATENCIÓN INTEGRAL

En cuanto al embarazo adolescente, informó que Coahuila ha reducido la tasa de nacimientos en menores de 20 años de 21% en 2013 a 15.9 % en 2025, aunque los números siguen siendo altos.

Datos difundidos por VANGUARDIA señalan que en 2023 se registraron 225 embarazos en niñas menores de 15 años y 6 mil 219 en adolescentes de 15 a 19 años; en 51.5 % de los casos, los padres eran hombres mayores de edad.

Valdés explicó que la estrategia estatal se centra en la ruta NAME, que coordina la atención integral a niñas y adolescentes embarazadas, así como en programas como Mamá por Ti, del DIF, que busca evitar la deserción escolar. También se creó una plataforma conectada al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim) para dar seguimiento interinstitucional a cada caso. Subrayó que los embarazos en menores de 15 años se denuncian de inmediato, pues la ley los considera un delito que se persigue de oficio.

La secretaria advirtió que existen casos incluso en niñas de 10 a 12 años, especialmente en comunidades rurales, lo que ha motivado la expansión de pláticas preventivas hasta sexto de primaria.

A pesar de la tendencia a la baja en los embarazos adolescentes y del trabajo coordinado entre gobierno, DIF y Secretaría de Salud, Valdés reconoció que el reto continúa. Sostuvo que el objetivo es fortalecer la prevención, garantizar derechos y mantener un diálogo abierto con colectivas para diseñar estrategias focalizadas en niñas, adolescentes y mujeres de todo el estado.