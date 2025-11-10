Violencia contra las mujeres aumenta en Coahuila por consumo de alcohol y drogas

    Violencia contra las mujeres aumenta en Coahuila por consumo de alcohol y drogas
    Los Centros Libre ofrecen atención directa a mujeres afectadas, registrando aumento de casos durante temporadas de fiestas. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

La Secretaría de las Mujeres reporta mayor afluencia en centros de atención y denuncias durante temporadas de fiestas, y destaca la disponibilidad de la línea 075 para apoyo

Los casos de violencia contra las mujeres en Coahuila están estrechamente ligados al consumo de alcohol y drogas, según reveló la titular de la Secretaria de las Mujeres, Mayra Valdés. Esta correlación genera una mayor afluencia de atenciones y denuncias, especialmente durante las temporadas de fiestas y posadas en la entidad.

La titular de la dependencia indicó que, si bien no hay un mes específico con un “despegue considerable” de casos, el vínculo con las adicciones es claro en los centros de atención de la dependencia estatal.

“La violencia va relacionada mucho con el consumo del alcohol y de las drogas”, afirmó la funcionaria, destacando un patrón en los servicios que se brindan.

Valdés explicó que el incremento es notorio en las atenciones que se dan en los Centros Libre y en los Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres.

“En el momento en que aumenta el consumo de alcohol y drogas, aumentan los casos de violencia y es cuando tenemos nosotros más afluencia de atenciones por parte de mujeres y de denuncias”, precisó.

La secretaria señaló la llegada de las celebraciones de fin de año como un factor de riesgo: “Se puede correlacionar que vienen las temporadas navideñas, que vienen las posadas, y esto puede aumentar el número de casos de violencia contra las mujeres”.

Ante el panorama, Valdés hizo un llamado a los medios de comunicación para difundir los recursos disponibles, haciendo énfasis en la Línea 075.

“Les pido a ustedes como medios de comunicación que nos apoyen, ya que tenemos al alcance la línea 075 para las mujeres. A través de esta línea, cualquier mujer, familiar o alguien que esté en una situación de violencia pueda tener acceso a una llamada y recibir atención de primer contacto”, señaló.

Finalmente, la funcionaria detalló la infraestructura de apoyo: “Ya vamos a cerrar el año con más de 500 puntos violeta en todo el estado, contamos con 19 centros de atención para mujeres en 19 municipios y con seis centros de justicia y empoderamiento”.

El mensaje central de la Secretaría es claro: las mujeres en Coahuila no están solas. Valdés hizo un llamado a que acudan a estas instancias para recibir “la atención psicológica y el acompañamiento legal que requiere cada caso”.

