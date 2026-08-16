Vive Libre Sin Drogas cumple un año con más de 150 mil acciones de prevención en Coahuila

A un año de su lanzamiento, la estrategia Vive Libre Sin Drogas, impulsada por el Gobierno del Estado a través del DIF Coahuila, consolidó una red de prevención, atención y acompañamiento que ha alcanzado a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, familias y comunidades de las cinco regiones de la entidad. La estrategia trabaja mediante cinco ejes: Sensibilización, Prevención, Atención, Profesionalización y Reinserción, con acciones enfocadas en prevenir conductas de riesgo, fortalecer la salud mental, acercar servicios especializados y generar alternativas para construir proyectos de vida libres de adicciones.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó que para el gobernador Manolo Jiménez Salinas la prevención de las adicciones y el cuidado de la salud mental son una prioridad, particularmente para proteger a las nuevas generaciones. “Vive Libre Sin Drogas nació con una convicción muy clara: no queremos esperar a que una problemática llegue a nuestras familias para actuar. Queremos estar antes, escuchar, acompañar, orientar y abrir oportunidades”, señaló. Durante este primer año se distribuyeron más de 150 mil productos promocionales con mensajes preventivos y más de 15 mil códigos QR que facilitaron el acceso a información. Además, el chatbot Vivi registró 2 mil 25 interacciones para brindar orientación sobre adicciones y apoyo psicológico especializado. En materia preventiva, el programa recurrió al arte, la música y el deporte como herramientas para generar alternativas de vida. El Concurso de Talento reunió a alrededor de 2 mil jóvenes en dos ediciones y alcanzó a más de 40 mil personas, mientras que la Copa Estatal de Campeones congregó a casi 6 mil jugadoras y jugadores y 28 mil asistentes. Los conciertos preventivos “Volver a Soñar” llevaron mensajes de esperanza a casi 10 mil jóvenes de nivel medio y superior. A través de activaciones, caravanas, ferias, cabalgatas, cruceros y otros eventos, la estrategia alcanzó directamente a más de 90 mil personas. Las brigadas comunitarias llegaron a las cinco regiones con 162 jornadas, en las que se benefició a 40 mil personas. Por su parte, la Unidad Móvil Acércate alcanzó a más de 30 mil ciudadanos.

En el eje de atención, mediante Vive Libre Mente, más de 3 mil 300 personas recibieron atención, mientras que 39 centros residenciales fueron fortalecidos. En Torreón se inauguró el Centro de Atención Integral “Es Pa’ Vivir”, con una inversión superior a 4 millones de pesos, donde más de 2 mil personas han recibido atención integral. Asimismo, mil 300 personas participaron en los Veranos Vive Libre, enfocados en acciones de prevención de recaídas. En materia de profesionalización, 890 especialistas se incorporaron al Diplomado de Atención Integral en Adicciones y mil 600 profesionales fueron capacitados en establecimientos. También se realizaron 324 supervisiones a centros, con beneficio para 6 mil 742 personas internas, mientras que cuatro establecimientos obtuvieron reconocimiento de CONASAMA. El Comité de Regulación de Centros Residenciales, por su parte, llevó a cabo 55 sesiones de trabajo interinstitucional para fortalecer la coordinación y mejorar la atención. Finalmente, en el eje de reinserción, el programa Hoy por Mí benefició a más de 8 mil jóvenes mediante sesiones de acompañamiento y talleres orientados a fortalecer habilidades, generar herramientas para la vida y apoyar los procesos de recuperación y reintegración social. Salinas Valdés subrayó que los resultados son producto de la coordinación entre instituciones, familias, profesionales, organizaciones y comunidades.

“Estos números representan mucho más que cifras. Representan jóvenes que encontraron un espacio para expresarse, familias que recibieron orientación, personas que tuvieron acceso a atención especializada y comunidades que decidieron sumarse a la prevención”, expresó. El DIF Coahuila recordó que quienes requieran orientación, información o acompañamiento relacionado con el consumo de sustancias pueden comunicarse vía WhatsApp al 844 120 1080 para recibir atención a través del chatbot Vivi.

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