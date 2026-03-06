Voces de la UAdeC brillan en el Palacio de las Bellas Artes

Más de 35 integrantes del Coro Universitario Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila, en colaboración con la agrupación Ópera de Coahuila, realizaron una destacada gira artística por la capital del país, donde ofrecieron presentaciones en recintos culturales de gran relevancia como el Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec y la Casa de Coahuila en Ciudad de México. Bajo la dirección del maestro en música Arturo Rodríguez Torres, los cantantes coahuilenses llevaron un repertorio que integró algunas de las piezas más representativas de la ópera y la zarzuela, consolidando una participación que puso en alto el talento artístico del estado. TE PUEDE INTERESAR: Camerata de Coahuila no participará en el concierto ‘Yandel Sinfónico’ en Torreón por falta de recursos CONCIERTOS PREPARATORIOS REUNIERON FONDOS PARA LA GIRA Previo a su presentación en la capital del país, el Coro Universitario Lobos de la UAdeC y Ópera de Coahuila realizaron durante febrero dos conciertos en el Teatro del IMSS en Saltillo con el propósito de reunir recursos para financiar la gira.

Las galas musicales tituladas “Gala de ópera rumbo a CDMX”, realizada el 15 de febrero, y “Gala de zarzuela rumbo a CDMX”, celebrada el 19 de febrero, reunieron a más de 40 cantantes profesionales y semiprofesionales del estado. En dichos conciertos se interpretó un amplio programa integrado por alrededor de 60 obras para voz solista y coro pertenecientes a dos de los géneros más representativos del teatro musical: la ópera y la zarzuela. RECINTOS CULTURALES DE GRAN PRESTIGIO RECIBIERON A LA DELEGACIÓN ARTÍSTICA La gira en Ciudad de México incluyó tres presentaciones que registraron una destacada asistencia del público. El primer concierto tuvo lugar el miércoles 25 de febrero en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, donde el ensamble presentó la gala de zarzuela “De España vengo”, como parte del programa cultural Noches de Museo. Posteriormente, el jueves 26 de febrero, el elenco ofreció la gala “Grandes voces de Coahuila” en la Casa de Coahuila en Ciudad de México, evento al que asistieron autoridades y representantes del Gobierno del Estado, entre ellos la titular de la representación estatal en la capital del país, Hilda Estela Flores Escalera.

La gira culminó el viernes 27 de febrero con una presentación en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, donde interpretaron la gala “De Mozart a Verdi”, dentro del Ciclo Música INBAL 2026. El elenco estuvo integrado por sopranos, mezzosopranos, tenores y barítonos originarios de Coahuila, acompañados por los pianistas Marco Antonio Guzmán Pedraza y Érika González Lozano, además del propio director Arturo Rodríguez Torres. La gira artística se concretó gracias al respaldo del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Secretaría de Cultura y la Universidad Autónoma de Coahuila, instituciones que impulsaron la presencia del talento vocal coahuilense en algunos de los espacios culturales más importantes del País.

Publicidad