Voces de la UAdeC brillan en el Palacio de las Bellas Artes

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 6 marzo 2026
    Voces de la UAdeC brillan en el Palacio de las Bellas Artes
    Integrantes del Coro Universitario Lobos UAdeC y Ópera de Coahuila durante una de sus presentaciones en recintos culturales de Ciudad de México. CORTESÍA

Coro Universitario Lobos UAdeC y Ópera de Coahuila realizan exitosa gira cultural con presentaciones en recintos históricos de Ciudad de México tras una serie de conciertos preparatorios en Saltillo

Más de 35 integrantes del Coro Universitario Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila, en colaboración con la agrupación Ópera de Coahuila, realizaron una destacada gira artística por la capital del país, donde ofrecieron presentaciones en recintos culturales de gran relevancia como el Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec y la Casa de Coahuila en Ciudad de México.

Bajo la dirección del maestro en música Arturo Rodríguez Torres, los cantantes coahuilenses llevaron un repertorio que integró algunas de las piezas más representativas de la ópera y la zarzuela, consolidando una participación que puso en alto el talento artístico del estado.

TE PUEDE INTERESAR: Camerata de Coahuila no participará en el concierto ‘Yandel Sinfónico’ en Torreón por falta de recursos

CONCIERTOS PREPARATORIOS REUNIERON FONDOS PARA LA GIRA

Previo a su presentación en la capital del país, el Coro Universitario Lobos de la UAdeC y Ópera de Coahuila realizaron durante febrero dos conciertos en el Teatro del IMSS en Saltillo con el propósito de reunir recursos para financiar la gira.

$!La gira artística incluyó conciertos en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, Casa de Coahuila y el Palacio de Bellas Artes.
La gira artística incluyó conciertos en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, Casa de Coahuila y el Palacio de Bellas Artes. CORTESÍA

Las galas musicales tituladas “Gala de ópera rumbo a CDMX”, realizada el 15 de febrero, y “Gala de zarzuela rumbo a CDMX”, celebrada el 19 de febrero, reunieron a más de 40 cantantes profesionales y semiprofesionales del estado.

En dichos conciertos se interpretó un amplio programa integrado por alrededor de 60 obras para voz solista y coro pertenecientes a dos de los géneros más representativos del teatro musical: la ópera y la zarzuela.

RECINTOS CULTURALES DE GRAN PRESTIGIO RECIBIERON A LA DELEGACIÓN ARTÍSTICA

La gira en Ciudad de México incluyó tres presentaciones que registraron una destacada asistencia del público.

El primer concierto tuvo lugar el miércoles 25 de febrero en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, donde el ensamble presentó la gala de zarzuela “De España vengo”, como parte del programa cultural Noches de Museo.

Posteriormente, el jueves 26 de febrero, el elenco ofreció la gala “Grandes voces de Coahuila” en la Casa de Coahuila en Ciudad de México, evento al que asistieron autoridades y representantes del Gobierno del Estado, entre ellos la titular de la representación estatal en la capital del país, Hilda Estela Flores Escalera.

$!Bajo la dirección del maestro Arturo Rodríguez Torres, más de 35 cantantes coahuilenses interpretaron repertorio de ópera y zarzuela.
Bajo la dirección del maestro Arturo Rodríguez Torres, más de 35 cantantes coahuilenses interpretaron repertorio de ópera y zarzuela. CORTESÍA

La gira culminó el viernes 27 de febrero con una presentación en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, donde interpretaron la gala “De Mozart a Verdi”, dentro del Ciclo Música INBAL 2026.

El elenco estuvo integrado por sopranos, mezzosopranos, tenores y barítonos originarios de Coahuila, acompañados por los pianistas Marco Antonio Guzmán Pedraza y Érika González Lozano, además del propio director Arturo Rodríguez Torres.

La gira artística se concretó gracias al respaldo del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Secretaría de Cultura y la Universidad Autónoma de Coahuila, instituciones que impulsaron la presencia del talento vocal coahuilense en algunos de los espacios culturales más importantes del País.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Artistas
Universitarios

Organizaciones


UAdeC
Bellas Artes

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Fiscalías de Nuevo León y Coahuila activaron Alerta Amber para localizar a Mía Alizee Váquez Franco, de 17 años, desaparecida el 4 de marzo en Ramos Arizpe.

Activa NL Alerta Amber por adolescente desaparecida en Ramos Arizpe, Coahuila
true

Coahuila: Una veda de 20 años salvó al oso negro
true

POLITICÓN: ¿Árbitro o aliado? IEC deja correr la precampaña de Morena en Coahuila pese a queja y emplazamiento
Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas ejecutaron la orden de aprehensión contra el corredor.

Ganador atleta en Torreón es detenido en Zacatecas días después de su victoria
El ejército israelí dijo que los ataques ya han destruido la mayoría de las defensas aéreas y lanzadores de misiles de Irán.

Israel intensifica sus ataques en Irán y Líbano
Cita. El cantante puertorriqueño presentará en el Auditorio Parque Las Maravillas un show que mezcla música urbana con la potencia de una orquesta sinfónica.-

Yandel Sinfónico: el reguetón se transforma con orquesta en su concierto en Saltillo
El camino del poder presidencial en EU que condujo a la guerra contra Irán

El camino del poder presidencial en EU que condujo a la guerra contra Irán
Irán mantenía vínculos con diversos países, como Turquía, India, Rusia y China. Sin embargo, en esta guerra, esos amigos, vecinos y socios han tenido poco más que decir que ofrecer a Teherán.

Irán tiene amigos. ¿Dónde están?