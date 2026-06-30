Volcadura de transporte deja más de 10 trabajadores lesionados en la Parras-Derramadero

Más de 10 personas, entre hombres y mujeres, resultaron lesionadas luego de la volcadura del camión que diariamente las trasladaba desde Parras hacia la comunidad de Derramadero, donde laboran debido a la falta de oportunidades y los bajos salarios que existen en su lugar de origen.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría perdido el control de la unidad al no disminuir la velocidad en una curva pronunciada, lo que provocó que el camión saliera de la carretera y cayera a un barranco. Al sitio acudieron de inmediato siete ambulancias de la Cruz Roja, además de elementos del Cuerpo de Bomberos de Parras y General Cepeda para atender la emergencia.