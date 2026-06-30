Volcadura de transporte deja más de 10 trabajadores lesionados en la Parras-Derramadero
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El conductor del camión quedó a disposición de las autoridades mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente
Más de 10 personas, entre hombres y mujeres, resultaron lesionadas luego de la volcadura del camión que diariamente las trasladaba desde Parras hacia la comunidad de Derramadero, donde laboran debido a la falta de oportunidades y los bajos salarios que existen en su lugar de origen.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría perdido el control de la unidad al no disminuir la velocidad en una curva pronunciada, lo que provocó que el camión saliera de la carretera y cayera a un barranco. Al sitio acudieron de inmediato siete ambulancias de la Cruz Roja, además de elementos del Cuerpo de Bomberos de Parras y General Cepeda para atender la emergencia.
Algunas de las personas afectadas lograron salir por sus propios medios, mientras que otras requirieron el apoyo de paramédicos para ser rescatadas y trasladadas a recibir atención médica. La mayoría fue llevada al Hospital General de Zona del IMSS en Parras, donde se evaluó la gravedad de sus lesiones.
Elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron para tomar conocimiento del accidente y asegurar el área. El conductor del camión quedó a disposición de las autoridades correspondientes, que realizarán las investigaciones para determinar las causas exactas del percance.
El accidente fue reportado alrededor de las 09:00 horas de este martes sobre la carretera General Cepeda-Parras.