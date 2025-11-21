Vuelca pipa de agua municipal en Parras; chofer sufre golpes leves

Coahuila
/ 21 noviembre 2025
    Vuelca pipa de agua municipal en Parras; chofer sufre golpes leves
    Autoridades estatales y municipales acudieron al sitio para ordenar el remolque de la pipa al corralón. FOTO: PEDRO PESINA/ VANGUARDIA

El camión salió de la carretera por falta de pericia del conductor, quien perdió el control en un tramo recto y terminó con la unidad a un costado del camino

Cerca de las 8:00 horas de este viernes se reportó la volcadura de una pipa que trasladaba agua hacia los ejidos ubicados en la zona oriente de Parras, sin que lograra llegar a su destino.

De acuerdo con el primer informe de la Policía del Estado, la causa del percance habría sido la falta de pericia del conductor, pues pese a tratarse de un tramo recto de carretera, la unidad salió de la cinta asfáltica.

TE PUEDE INTERESAR: Trabajadores del ferrocarril terminan graves tras volcadura de camioneta en la carretera Torreón-Saltillo

A la altura de un puente quedaron visibles las marcas de los neumáticos delanteros que pisaron la orilla del camino, hasta que la pipa terminó volcada, con las llantas hacia arriba fuera de la carpeta de rodamiento.

$!Las huellas de los neumáticos muestran el punto donde la pesada unidad salió de la carretera.
Las huellas de los neumáticos muestran el punto donde la pesada unidad salió de la carretera. FOTO: PEDRO PESINA/ VANGUARDIA

El conductor fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y posteriormente trasladado al centro de salud para una valoración más completa.

$!Paramédicos de la Cruz Roja valoraron al chofer antes de trasladarlo al centro de salud.
Paramédicos de la Cruz Roja valoraron al chofer antes de trasladarlo al centro de salud. FOTO: PEDRO PESINA/ VANGUARDIA

Personal de Bomberos arribó en minutos con equipo hidráulico, luego de que se informara que el chofer estaba prensado; sin embargo, solo presentó golpes leves.

El operador fue identificado como Humberto “N”, de 47 años, quien refirió dolor en el costado izquierdo.

Elementos de la Policía del Estado y municipales tomaron conocimiento del accidente y solicitaron una grúa para remolcar la unidad hacia el corralón municipal.

Temas


accidentes viales
Carreteras

Localizaciones


Parras de la Fuente

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La minería ha vivido tiempos de retrocesos en los últimos años, ante la incertidumbre para el sector.

Coahuila: ‘Empujón’ a la minería beneficiará a la Región Carbonífera

El cuerpo de la menor fue localizado en las inmediaciones del ejido Buñuelos, en la carretera Saltillo–Zacatecas.

Dan prisión preventiva a presunto homicida de Silvia N.; buscan imputarlo por feminicidio
La economía mexicana no logra crecer al ritmo deseado por diversos factores, entre ellos la falta de inversión y la presencia del crimen organizado.

Golpean a economía mexicana falta de inversión... y el narco: S&P
true

POLITICÓN: Congreso de Coahuila busca tipificar como delito los deepfakes con contenido íntimo
Ley Nicole

Ley Nicole
true

Nos hablan, pero no nos oyen: Gen Z
true

Jóvenes, entre la violencia y la ausencia de humanismo
true

Vive la Presidenta la peor crisis de su corto gobierno