Vuelca pipa de agua municipal en Parras; chofer sufre golpes leves
El camión salió de la carretera por falta de pericia del conductor, quien perdió el control en un tramo recto y terminó con la unidad a un costado del camino
Cerca de las 8:00 horas de este viernes se reportó la volcadura de una pipa que trasladaba agua hacia los ejidos ubicados en la zona oriente de Parras, sin que lograra llegar a su destino.
De acuerdo con el primer informe de la Policía del Estado, la causa del percance habría sido la falta de pericia del conductor, pues pese a tratarse de un tramo recto de carretera, la unidad salió de la cinta asfáltica.
A la altura de un puente quedaron visibles las marcas de los neumáticos delanteros que pisaron la orilla del camino, hasta que la pipa terminó volcada, con las llantas hacia arriba fuera de la carpeta de rodamiento.
El conductor fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y posteriormente trasladado al centro de salud para una valoración más completa.
Personal de Bomberos arribó en minutos con equipo hidráulico, luego de que se informara que el chofer estaba prensado; sin embargo, solo presentó golpes leves.
El operador fue identificado como Humberto “N”, de 47 años, quien refirió dolor en el costado izquierdo.
Elementos de la Policía del Estado y municipales tomaron conocimiento del accidente y solicitaron una grúa para remolcar la unidad hacia el corralón municipal.