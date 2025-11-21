Vuelca pipa de agua municipal en Parras; chofer sufre golpes leves

Cerca de las 8:00 horas de este viernes se reportó la volcadura de una pipa que trasladaba agua hacia los ejidos ubicados en la zona oriente de Parras, sin que lograra llegar a su destino.

De acuerdo con el primer informe de la Policía del Estado, la causa del percance habría sido la falta de pericia del conductor, pues pese a tratarse de un tramo recto de carretera, la unidad salió de la cinta asfáltica.

A la altura de un puente quedaron visibles las marcas de los neumáticos delanteros que pisaron la orilla del camino, hasta que la pipa terminó volcada, con las llantas hacia arriba fuera de la carpeta de rodamiento.