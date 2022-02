Vuelta a las aulas deja 35 contagios en la Región Centro de Coahuila: Aguilar Arocha

MONCLOVA, COAH.- Tras el regreso a clases presenciales se han registrado 20 contagios en maestros y otros 15 en alumnos de Educación Básica de la Región Centro de Coahuila, informó la Cuarta Jurisdicción Sanitaria de la Secretaría de Salud.

Faustino Aguilar, titular de la dependencia de salud, informó que son casos de diversos planteles educativos reportados durante los últimos días, en su mayoría son de nivel primaria y por fortuna se han presentado síntomas leves en los portadores del virus.

Expuso que no se han dado indicaciones para el cierre de las escuelas donde hay casos positivos de COVID-19, si no que se están aplicando protocolos sanitarios previamente establecidos para que el virus no se propague entre la comunidad estudiantil.

“Siempre les damos las recomendaciones y sobre se les siguen dando pláticas en todas las estructuras del sistema educativo desde kinder hasta profesional se les está dando pláticas para todos los protocolos que se tengan que llevar a cabo”.

El médico hizo mención que los contagios continúan y se deben de extremar precauciones en todo lugar para evitar una infección de SARS-CoV-2 y las complicaciones de salud que de este se deriven.

Actualmente la Región Centro cuenta con 183 camas para atención Covid de las cuales 50 están ocupadas por pacientes graves, se tienen 45 ventiladores en las clínicas de atención a esta enfermedad, solo 6 de ellos están en uso.