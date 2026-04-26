Ximena Villarreal Blake se registró como candidata a diputada local por el Distrito 8

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Coahuila
/ 26 abril 2026
    Ximena Villarreal Blake se registró como candidata a diputada local por el Distrito 8
    La aspirante fue acompañada por el dirigente estatal del PRI, Carlos Robles Loustaunau. SANDRA GÓMEZ

El registro se realizó ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC)

TORREÓN, COAH.- En un acto que refuerza la unidad de la Alianza Ciudadana por la Seguridad (PRI-PRD-UDC), Ximena Villarreal Blake presentó formalmente su documentación ante el Consejo del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) para contender por la diputación local del Distrito 8.

Villarreal Blake acudió al órgano electoral acompañada por figuras del priismo estatal y local, entre ellas Carlos Robles Loustaunau, presidente estatal del PRI, quien expresó el respaldo del partido, así como Ruth Idalia Ysáis, quien integra la fórmula como candidata suplente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/aprueban-ciudadanos-el-desempeno-de-atencion-ciudadana-en-el-primer-trimestre-en-torreon-NH20272960

Además, un nutrido grupo de simpatizantes y militantes se dio cita en el lugar para manifestar su apoyo con porras y muestras de respaldo.

Tras completar el proceso administrativo y recibir la validación de su documentación, la candidata dirigió un mensaje enfocado en la participación ciudadana.

“Estamos listos para este proceso electoral. Es fundamental que la ciudadanía salga a votar; nuestra propuesta destaca por conjuntar la juventud y la experiencia para dar los resultados que el Distrito 8 merece”, manifestó Villarreal Blake.

Por su parte, el dirigente estatal Carlos Robles Loustaunau aseguró que el Partido Revolucionario Institucional atraviesa un momento de “gran unidad”, lo que, dijo, les permite proyectar una victoria en los 16 distritos del estado para fortalecer la gobernabilidad y el proyecto de seguridad en Coahuila.

Al finalizar el evento, la candidata y la dirigencia estatal convivieron con los asistentes en un espacio de diálogo directo, donde reiteraron que la cercanía con la ciudadanía será uno de los ejes principales de la campaña.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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