Ximena Villarreal Blake se registró como candidata a diputada local por el Distrito 8

Villarreal Blake acudió al órgano electoral acompañada por figuras del priismo estatal y local, entre ellas Carlos Robles Loustaunau, presidente estatal del PRI, quien expresó el respaldo del partido, así como Ruth Idalia Ysáis, quien integra la fórmula como candidata suplente.

TORREÓN, COAH.- En un acto que refuerza la unidad de la Alianza Ciudadana por la Seguridad (PRI-PRD-UDC), Ximena Villarreal Blake presentó formalmente su documentación ante el Consejo del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) para contender por la diputación local del Distrito 8.

Además, un nutrido grupo de simpatizantes y militantes se dio cita en el lugar para manifestar su apoyo con porras y muestras de respaldo.

Tras completar el proceso administrativo y recibir la validación de su documentación, la candidata dirigió un mensaje enfocado en la participación ciudadana.

“Estamos listos para este proceso electoral. Es fundamental que la ciudadanía salga a votar; nuestra propuesta destaca por conjuntar la juventud y la experiencia para dar los resultados que el Distrito 8 merece”, manifestó Villarreal Blake.

Por su parte, el dirigente estatal Carlos Robles Loustaunau aseguró que el Partido Revolucionario Institucional atraviesa un momento de “gran unidad”, lo que, dijo, les permite proyectar una victoria en los 16 distritos del estado para fortalecer la gobernabilidad y el proyecto de seguridad en Coahuila.

Al finalizar el evento, la candidata y la dirigencia estatal convivieron con los asistentes en un espacio de diálogo directo, donde reiteraron que la cercanía con la ciudadanía será uno de los ejes principales de la campaña.