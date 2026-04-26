Aprueban ciudadanos el desempeño de Atención Ciudadana en el primer trimestre, en Torreón

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Torreón
/ 26 abril 2026
    Aprueban ciudadanos el desempeño de Atención Ciudadana en el primer trimestre, en Torreón
    La participación ciudadana es clave para detectar fallas en servicios públicos, puntualizaron autoridades. CORTESÍA

Seguridad y Protección Civil destacan por su rapidez en la atención, señala reporte

TORREÓN, COAH.- De acuerdo con los resultados de la encuesta de evaluación de la Dirección de Atención Ciudadana correspondiente al primer trimestre del año, los torreonenses que realizaron algún reporte ante la dependencia manifestaron su aprobación en áreas como Seguridad y Protección Civil, destacando la eficacia en los tiempos de respuesta.

El director de Atención Ciudadana, Cristian Manuel López Chávez, informó que estas áreas obtuvieron una calificación positiva por parte de la ciudadanía, al considerar que existe mayor rapidez en la atención y resolución de los reportes.

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No obstante, señaló que las lluvias intermitentes registradas durante este periodo provocaron un incremento en los reportes relacionados con encharcamientos, bacheo y fallas en el suministro de energía eléctrica. Estos casos fueron atendidos de manera oportuna por las dependencias correspondientes, y en el caso de la energía, el Municipio fungió como enlace con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Asimismo, detalló que otras solicitudes ciudadanas fueron canalizadas y atendidas por áreas como Vectores, Control Canino y Alumbrado Público.

López Chávez reiteró que se mantiene la política pública impulsada por la Administración Municipal encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González, orientada a brindar un servicio eficiente y eficaz en la atención de reportes, mediante una coordinación interinstitucional que permita optimizar resultados.

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Destacó además que la participación ciudadana ha sido fundamental para identificar y atender las problemáticas en los distintos sectores, ya que a través de los reportes se logra una mayor precisión en la detección de fallas en los servicios públicos.

Finalmente, anunció que la Dirección de Atención Ciudadana continuará implementando estrategias para mejorar los procesos de recepción y canalización de reportes, incluyendo el uso del “Agente Max” a través de WhatsApp en el número 871 899 6509, con el objetivo de reducir los tiempos de atención y elevar la calidad del servicio brindado a la población.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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