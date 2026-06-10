A Infantino no le parecen caras la entradas a los estadios para el Mundial 2026: ‘es una experiencia única en la vida’

Durante una conferencia de prensa realizada en el Estadio Ciudad de México , a pocas horas del partido inaugural entre México y Sudáfrica, el dirigente destacó que el Mundial es un evento extraordinario que solo se presenta cada cuatro años y cuya realización en esta región del planeta es poco frecuente.

La controversia por el elevado costo de los boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa generando debate entre los aficionados. Sin embargo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino , salió al paso de las críticas y defendió la política de precios del torneo, al considerar que asistir a una Copa del Mundo representa una experiencia irrepetible.

“La Copa del Mundo tiene lugar cada cuatro años, la última vez en esta región fue el siglo pasado y no sabemos cuándo será la siguiente. Es una experiencia que tienes una sola vez en la vida”, señaló Infantino.

El presidente de la FIFA argumentó que, comparados con otros espectáculos deportivos en Estados Unidos, los precios de las entradas mundialistas se mantienen en niveles competitivos. Incluso sostuvo que los boletos más económicos, con un valor cercano a los 60 dólares, se encuentran entre los más accesibles dentro del mercado deportivo estadounidense.

Asimismo, explicó que buena parte de la percepción sobre los altos costos proviene del mercado secundario y la reventa, donde las entradas suelen alcanzar cifras considerablemente superiores a las establecidas originalmente por la organización.

Infantino aseguró que la FIFA ha trabajado con especialistas y asesores legales para diseñar una estrategia de comercialización que cumpla con todas las regulaciones vigentes en Norteamérica.

“Antes de empezar a vender seis o siete millones de boletos, verificamos lo que hacemos con los mejores abogados y expertos”, afirmó el dirigente, quien minimizó las críticas y las investigaciones relacionadas con la venta de entradas.

Más allá de la discusión sobre los precios, el máximo responsable del futbol mundial destacó las impresionantes cifras que rodean al torneo. Según explicó, la Copa del Mundo 2026 apunta a convertirse en una de las más exitosas y vistas de todos los tiempos.

De acuerdo con las proyecciones de la FIFA, el certamen podría alcanzar una audiencia acumulada de 6 mil millones de espectadores alrededor del planeta, además de reunir a más de 6 millones de aficionados en los estadios a lo largo de los 104 partidos programados.

INFANTINO PRESUME LA ALTA DEMANDA DE BOLETOS

“Hasta el día de hoy hemos vendido más de seis millones de boletos”, afirmó el dirigente, quien añadió que aún existen entradas disponibles para distintos encuentros, aunque la FIFA mantiene una reserva para las selecciones que avancen a las rondas eliminatorias.