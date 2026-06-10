Irán lanza ultimátum a la FIFA: abandonará sus partidos si surgen protestas políticas sobre su presencia en el Mundial

El gobierno iraní, por conducto de su Ministro de Deportes, Ahmad Donyamali , comunicó formalmente a la FIFA que el equipo nacional abandonará cualquier partido de manera inmediata si en las tribunas se presentan consignas, cánticos o manifestaciones de carácter político dirigidas contra el país .

Cuando faltan apenas cinco días para su presentación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección de Irán se ha convertido en protagonista de una controversia que trasciende el ámbito deportivo y amenaza con generar repercusiones internacionales.

La advertencia surge en medio de reportes que apuntan a la posible organización de protestas por parte de grupos opositores en distintas sedes estadounidenses, aprovechando la visibilidad global que ofrece el torneo.

La postura de Teherán fue expresada de manera contundente por Donyamali, quien aseguró que la federación iraní ya notificó a los organismos correspondientes sobre la decisión.

“Hemos informado a FIFA de que los miembros de la selección abandonarían el partido tan pronto como escucháramos consignas políticas en los estadios”, señaló el funcionario.

La instrucción transmitida al cuerpo técnico y a los jugadores es clara: retirarse del terreno de juego de inmediato, independientemente de las consecuencias disciplinarias, económicas o deportivas que puedan derivarse de esa acción.

El caso adquiere una dimensión adicional debido a la logística elegida por la delegación iraní para afrontar el torneo. Con el objetivo de reducir la presión mediática y reforzar sus medidas de seguridad, el equipo estableció su centro de operaciones en Tijuana, Baja California, desde donde prepara cada uno de sus compromisos mundialistas.

Sin embargo, todos los encuentros oficiales de Irán se disputarán en territorio estadounidense, lo que obligará a la delegación a realizar constantes cruces fronterizos bajo estrictos protocolos de seguridad coordinados por autoridades de ambos países.

La situación representa un desafío significativo para la FIFA. Aunque los reglamentos del organismo prohíben expresamente las manifestaciones políticas, religiosas o ideológicas dentro de los estadios, controlar completamente las expresiones de los aficionados resulta una tarea compleja, especialmente en recintos con decenas de miles de asistentes.

¿CUÁLES SERÍAN LAS CONSECUENCIAS INMEDIATAS?

En caso de que Irán cumpla su advertencia y abandone un encuentro, el organismo rector del futbol mundial se vería obligado a aplicar las sanciones contempladas en sus reglamentos. Entre ellas figura la derrota automática por marcador de 3-0, además de posibles castigos adicionales para la federación involucrada.