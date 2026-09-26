¿A qué hora compite el coahuilense Carlos García en el Mundial de Ciclismo de Montreal?

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/
    ¿A qué hora compite el coahuilense Carlos García en el Mundial de Ciclismo de Montreal?
    Carlos García volverá a compartir la camiseta de México con Isaac del Toro en una competencia internacional. FOTO: INEDEC

El ciclista de San Pedro de las Colonias afrontará una de las pruebas más exigentes de su trayectoria junto a Isaac del Toro

El ciclismo coahuilense tendrá este domingo una cita con la élite internacional. Carlos García, pedalista originario de San Pedro de las Colonias, competirá con la Selección Mexicana en la carrera de ruta varonil del Campeonato Mundial de Ciclismo Montreal 2026.

La prueba está programada para iniciar a las 10:15 horas de Montreal, 8:15 de la mañana del Centro de México, con un recorrido que pondrá a prueba la resistencia de los participantes.

https://vanguardia.com.mx/deportes/beisbol/justin-verlander-se-despide-de-mlb-lanza-su-ultima-apertura-con-tigers-y-cierra-una-era-FC23743116

El trazado contempla 273.4 kilómetros y más de 4 mil 400 metros de desnivel positivo, distribuidos en 12 vueltas al circuito de Mount Royal. Uno de los principales obstáculos será la subida de Camillien-Houde, con 1.8 kilómetros y una pendiente media cercana al 8 por ciento, ascenso que deberán superar en cada vuelta.

Para García, la competencia representa una de las mayores oportunidades de su trayectoria internacional. El sampetrino llega después de participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde finalizó en el puesto 27 de la prueba de ruta.

El coahuilense volverá a compartir la camiseta nacional con Isaac del Toro, con quien coincidió anteriormente en el equipo AR Monex. Del Toro llega a la carrera después de conquistar el Gran Premio de Montreal el pasado 13 de septiembre y de terminar sexto en la contrarreloj del Mundial.

La selección mexicana también contempla a Eder Frayre, Édgar Cadena, Ulises Castillo y José Antonio Escárcega, corredores que acompañarán a Del Toro y García en el recorrido.

Con las potencias del ciclismo mundial en el pelotón, México afrontará una carrera de desgaste en la que García buscará mantenerse en competencia y cumplir el papel que le corresponda dentro de la estrategia nacional.

La prueba cerrará la participación de la categoría élite varonil en el Mundial de Montreal y tendrá como objetivo el maillot arcoíris, distintivo reservado para el campeón mundial.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ciclismo
Previa

Localizaciones


Coahuila
Montreal

Personajes


Isaac del Toro

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Entre sabor y tradición: Saltillo celebra el ‘Festival de la Paella’

Entre sabor y tradición: Saltillo celebra el ‘Festival de la Paella’
Bill Gates realizó el 26 de agosto de 2026 un extenso ensayo en el que argumentaba que el mundo no se está preparando para las perturbaciones que la IA.

Inteligencia artificial puede causar ‘mil millones de muertes’: Bill Gates
AHMSA y MINOSA aún no han sido vendidas tras la audiencia de subasta realizada este viernes.

Juzgado aclara: aún no se vende AHMSA; proceso de venta seguirá durante los próximos días
Descubre por qué el 30 de septiembre se regalan Hot Wheels

Descubre por qué el 30 de septiembre se regalan Hot Wheels
Los Padres de San Diego celebraron en Dodger Stadium su clasificación a los Playoffs de la MLB 2026, la tercera consecutiva para la franquicia.

Padres de San Diego están en Playoffs MLB 2026: ¿qué equipos ya amarraron la Postemporada?
Las 7 nuevas reglas para viajar en avión

Las 7 nuevas reglas para viajar en avión
La decoración otoñal que hayas puesto en tu hogar puede ser muy bien utilizada para dar un toque fantasmagórico.

Haz tu casa embrujada para Halloween con estas decoraciones de Amazon
Una mujer se lamenta al ver libros calcinados tras un incendio en el mayor mercado de libros del país, provocado por un ataque con misiles rusos, el 19 de agosto de 2026, en Kiev, Ucrania.

¿Por qué el futuro literario de Ucrania pende de un hilo?