¿A qué hora compite el coahuilense Carlos García en el Mundial de Ciclismo de Montreal?

El ciclismo coahuilense tendrá este domingo una cita con la élite internacional. Carlos García, pedalista originario de San Pedro de las Colonias, competirá con la Selección Mexicana en la carrera de ruta varonil del Campeonato Mundial de Ciclismo Montreal 2026. La prueba está programada para iniciar a las 10:15 horas de Montreal, 8:15 de la mañana del Centro de México, con un recorrido que pondrá a prueba la resistencia de los participantes.

El trazado contempla 273.4 kilómetros y más de 4 mil 400 metros de desnivel positivo, distribuidos en 12 vueltas al circuito de Mount Royal. Uno de los principales obstáculos será la subida de Camillien-Houde, con 1.8 kilómetros y una pendiente media cercana al 8 por ciento, ascenso que deberán superar en cada vuelta.

Para García, la competencia representa una de las mayores oportunidades de su trayectoria internacional. El sampetrino llega después de participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde finalizó en el puesto 27 de la prueba de ruta. El coahuilense volverá a compartir la camiseta nacional con Isaac del Toro, con quien coincidió anteriormente en el equipo AR Monex. Del Toro llega a la carrera después de conquistar el Gran Premio de Montreal el pasado 13 de septiembre y de terminar sexto en la contrarreloj del Mundial.

La selección mexicana también contempla a Eder Frayre, Édgar Cadena, Ulises Castillo y José Antonio Escárcega, corredores que acompañarán a Del Toro y García en el recorrido. Con las potencias del ciclismo mundial en el pelotón, México afrontará una carrera de desgaste en la que García buscará mantenerse en competencia y cumplir el papel que le corresponda dentro de la estrategia nacional. La prueba cerrará la participación de la categoría élite varonil en el Mundial de Montreal y tendrá como objetivo el maillot arcoíris, distintivo reservado para el campeón mundial.