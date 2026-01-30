Abren inscripciones para el UCI Gravel Arteaga 2026, evento del serial mundial

Arteaga, Coahuila, se prepara para recibir en agosto de 2026 un evento inédito para el ciclismo mexicano: la primera fecha del UCI Gravel World Series que se celebrará en el país. La competencia, programada para el 30 de agosto, formará parte del calendario internacional avalado por la Unión Ciclista Internacional (UCI) y colocará a esta región del sureste coahuilense dentro del circuito mundial de la modalidad gravel.

A pocos meses del anuncio oficial de la sede, la organización ha comenzado a registrar avances clave. Uno de los más relevantes es la apertura de inscripciones, prevista para el 30 de enero, luego de que el comité organizador recibiera cerca de 500 solicitudes previas a través de una lista de espera. El interés ha sido tanto de ciclistas mexicanos como de competidores extranjeros que buscan asegurar su lugar en esta primera edición.

Como parte del proceso organizativo, ya se encuentra habilitado el sitio web oficial del evento, donde se concentra la información relacionada con rutas, categorías, reglamento y actualizaciones rumbo a la competencia. La plataforma también será el principal canal para el registro de participantes y la difusión de avisos logísticos.