Abren inscripciones para el UCI Gravel Arteaga 2026, evento del serial mundial
El evento abrió inscripciones tras registrar cerca de 500 solicitudes previas y también será sede del Campeonato Nacional de Gravel
Arteaga, Coahuila, se prepara para recibir en agosto de 2026 un evento inédito para el ciclismo mexicano: la primera fecha del UCI Gravel World Series que se celebrará en el país. La competencia, programada para el 30 de agosto, formará parte del calendario internacional avalado por la Unión Ciclista Internacional (UCI) y colocará a esta región del sureste coahuilense dentro del circuito mundial de la modalidad gravel.
A pocos meses del anuncio oficial de la sede, la organización ha comenzado a registrar avances clave. Uno de los más relevantes es la apertura de inscripciones, prevista para el 30 de enero, luego de que el comité organizador recibiera cerca de 500 solicitudes previas a través de una lista de espera. El interés ha sido tanto de ciclistas mexicanos como de competidores extranjeros que buscan asegurar su lugar en esta primera edición.
Como parte del proceso organizativo, ya se encuentra habilitado el sitio web oficial del evento, donde se concentra la información relacionada con rutas, categorías, reglamento y actualizaciones rumbo a la competencia. La plataforma también será el principal canal para el registro de participantes y la difusión de avisos logísticos.
El UCI Gravel Arteaga – México 2026 cuenta con el respaldo del Gobierno del Estado de Coahuila, así como del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC), instancias que participan en la coordinación institucional y deportiva del evento. A nivel local, el Municipio de Arteaga también forma parte del esquema de apoyo para la realización de la carrera.
En el ámbito comercial y deportivo, el evento ha sumado la participación de marcas vinculadas al ciclismo internacional, entre ellas Giant Bicycles como presentador oficial en México, además de Panaracer, Shimano y Santini, firmas asociadas al serial mundial. A este grupo se añade HEB como patrocinador oficial.
Uno de los anuncios más relevantes es la integración del Campeonato Nacional de Gravel, avalado por la Unión Ciclista Mexicana (UCMEX). Este campeonato se disputará dentro del mismo evento UCI, bajo un formato que permitirá a los ciclistas mexicanos competir junto a atletas internacionales, sin modificaciones en recorridos o salidas. Los campeones nacionales se definirán a partir de los primeros tres mexicanos en cruzar la meta en cada categoría válida.
La competencia contempla categorías élite, juveniles y por grupos de edad, desde los 15 hasta los 79 años, en ramas varonil y femenil, de acuerdo con el reglamento del UCI Gravel World Series. Además, el evento otorgará plazas clasificatorias para el Campeonato Mundial de Gravel 2026.
En las próximas semanas, los organizadores darán a conocer detalles adicionales como la presentación oficial ante medios, los hoteles sede, el diseño de la medalla conmemorativa y los jerseys de campeones, tanto del evento UCI como del campeonato nacional, en lo que será una cita clave para el ciclismo gravel en México.