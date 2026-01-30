Alcaraz resiste ante Zverev y cita a Djokovic en la Final del Abierto de Australia
El serbio buscará su título número 25 de Grand Slam, mientras que el español intentará completar el Grand Slam y consolidarse como el líder del circuito
Novak Djokovic y Carlos Alcaraz se citaron con la historia en Melbourne tras superar dos semifinales que quedarán registradas entre las más extensas y exigentes del Abierto de Australia. El serbio, de 38 años, logró un triunfo clave al derrotar a Jannik Sinner en cinco sets y alcanzó la final, donde buscará un inédito 25º título de Grand Slam. Del otro lado estará Alcaraz, actual número uno del mundo, decidido a dar otro paso decisivo en su corta pero ya destacada carrera.
Djokovic necesitó cinco mangas para imponerse a Sinner por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4 en un partido que terminó pasada la 1:30 de la madrugada. Con esa victoria, el serbio rompió una racha negativa ante el italiano, quien había ganado los últimos cinco enfrentamientos entre ambos. Además, puso fin a cuatro derrotas consecutivas en semifinales de torneos grandes.
Tras el encuentro, Djokovic reconoció el desgaste físico y emocional que implicó el triunfo. Señaló que la final ante Alcaraz representa un reto especial, no solo por tratarse de un Grand Slam, sino porque ambos tienen la oportunidad de marcar un hecho histórico. El serbio destacó que, pese a las dudas externas, nunca dejó de confiar en su capacidad para competir al más alto nivel.
El camino de Djokovic hasta la final no estuvo exento de complicaciones. Estuvo cerca de una descalificación en rondas tempranas, avanzó sin jugar en cuartos de final por la baja de su rival y también se vio favorecido por el retiro de Lorenzo Musetti cuando iba en desventaja. Sin embargo, frente a Sinner mostró solidez, salvó 16 de 18 puntos de quiebre y sostuvo su nivel en los momentos decisivos.
Horas antes, Alcaraz protagonizó una semifinal maratónica ante Alexander Zverev. El español se impuso por 6-4, 7-6, 6-7, 6-7 y 7-5 en un duelo que se extendió durante cinco horas y 27 minutos, el más largo en la historia del torneo en esta instancia. El partido comenzó bajo el calor de la tarde y concluyó ya entrada la noche, con ambos jugadores llevados al límite físico.
Alcaraz superó molestias físicas, calambres y la presión de haber tenido oportunidades de cerrar el encuentro antes. Reconoció que fue uno de los partidos más exigentes de su carrera y subrayó la importancia de mantenerse convencido incluso cuando estuvo cerca de la derrota. Zverev, por su parte, cuestionó el tiempo muerto médico solicitado por el español, aunque evitó que ese episodio opacara el nivel del enfrentamiento.
La final del domingo enfrentará a dos generaciones. Djokovic buscará ampliar un récord que ya lo coloca como el máximo ganador en Melbourne Park, donde ha ganado las diez finales que ha disputado. Alcaraz, con 22 años, intentará convertirse en el jugador más joven en completar el Grand Slam. Más allá de los números, ambos llegan tras demostrar resistencia, experiencia y capacidad para responder en los escenarios más exigentes del tenis mundial.