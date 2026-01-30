Alcaraz resiste ante Zverev y cita a Djokovic en la Final del Abierto de Australia

Novak Djokovic y Carlos Alcaraz se citaron con la historia en Melbourne tras superar dos semifinales que quedarán registradas entre las más extensas y exigentes del Abierto de Australia. El serbio, de 38 años, logró un triunfo clave al derrotar a Jannik Sinner en cinco sets y alcanzó la final, donde buscará un inédito 25º título de Grand Slam. Del otro lado estará Alcaraz, actual número uno del mundo, decidido a dar otro paso decisivo en su corta pero ya destacada carrera.

Djokovic necesitó cinco mangas para imponerse a Sinner por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4 en un partido que terminó pasada la 1:30 de la madrugada. Con esa victoria, el serbio rompió una racha negativa ante el italiano, quien había ganado los últimos cinco enfrentamientos entre ambos. Además, puso fin a cuatro derrotas consecutivas en semifinales de torneos grandes.

Tras el encuentro, Djokovic reconoció el desgaste físico y emocional que implicó el triunfo. Señaló que la final ante Alcaraz representa un reto especial, no solo por tratarse de un Grand Slam, sino porque ambos tienen la oportunidad de marcar un hecho histórico. El serbio destacó que, pese a las dudas externas, nunca dejó de confiar en su capacidad para competir al más alto nivel.