Coahuila albergará en 2026 una fecha histórica de la UCI Gravel World Series

La Unión Ciclista Internacional (UCI) confirmó que Coahuila formará parte del calendario 2026 de la UCI Gravel World Series, con una competencia programada para el 30 de agosto en caminos de la Sierra de Arteaga. El anuncio marca un hecho inédito para el país, ya que será la primera vez que México albergue una fecha oficial de este serial internacional de ciclismo en modalidad gravel.

La prueba, denominada UCI Gravel Arteaga, integrará a la entidad al circuito mundial que en 2026 estará compuesto por 48 eventos distribuidos en distintos continentes. Con ello, Coahuila se suma a una lista de sedes que buscan combinar recorridos naturales con rutas técnicas diseñadas para bicicletas de gravel, una disciplina que ha ganado presencia en el ciclismo competitivo durante los últimos años.

La llegada del serial internacional es resultado de un trabajo conjunto entre autoridades estatales, municipales y organismos deportivos. El proyecto contó con el respaldo del Gobierno del Estado de Coahuila, encabezado por Manolo Jiménez Salinas; del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, dirigido por Antonio Cepeda Licón; así como del municipio de Arteaga. A ello se sumó la gestión de la Unión de Ciclismo de México, presidida por Bernardo de la Garza, ante los organismos internacionales.