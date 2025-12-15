Coahuila albergará en 2026 una fecha histórica de la UCI Gravel World Series
Coahuila fue confirmado por la Unión Ciclista Internacional para la fecha del 30 de agosto en la Sierra de Arteaga, misma que marcará el debut de México dentro de este serial internacional
La Unión Ciclista Internacional (UCI) confirmó que Coahuila formará parte del calendario 2026 de la UCI Gravel World Series, con una competencia programada para el 30 de agosto en caminos de la Sierra de Arteaga. El anuncio marca un hecho inédito para el país, ya que será la primera vez que México albergue una fecha oficial de este serial internacional de ciclismo en modalidad gravel.
La prueba, denominada UCI Gravel Arteaga, integrará a la entidad al circuito mundial que en 2026 estará compuesto por 48 eventos distribuidos en distintos continentes. Con ello, Coahuila se suma a una lista de sedes que buscan combinar recorridos naturales con rutas técnicas diseñadas para bicicletas de gravel, una disciplina que ha ganado presencia en el ciclismo competitivo durante los últimos años.
La llegada del serial internacional es resultado de un trabajo conjunto entre autoridades estatales, municipales y organismos deportivos. El proyecto contó con el respaldo del Gobierno del Estado de Coahuila, encabezado por Manolo Jiménez Salinas; del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, dirigido por Antonio Cepeda Licón; así como del municipio de Arteaga. A ello se sumó la gestión de la Unión de Ciclismo de México, presidida por Bernardo de la Garza, ante los organismos internacionales.
El evento contempla tres recorridos adaptados a distintos perfiles de participantes. La ruta recreativa será de 30 kilómetros, pensada para ciclistas que buscan una experiencia no competitiva. La distancia de Medio Fondo, con 85 kilómetros, y la de Gran Fondo, que oscilará entre 125 y 135 kilómetros, tendrán carácter clasificatorio. Quienes participen en estas dos últimas podrán obtener pase directo al UCI Gravel World Championships, programado para octubre de 2026 en Australia.
De acuerdo con los organizadores, se prevé la participación de entre 800 y 1,000 ciclistas provenientes de diferentes países, lo que implicará un movimiento relevante para la región durante el fin de semana de la competencia. La convocatoria estará abierta para 11 categorías, que abarcan edades de los 15 a los 79 años, tanto en la rama femenil como varonil.
Las inscripciones se habilitarán a partir del 15 de enero, mientras que en los próximos meses se darán a conocer detalles logísticos, rutas definitivas y medidas operativas. Con esta designación, Arteaga se prepara para recibir a una comunidad ciclista internacional en un evento que coloca a Coahuila dentro del mapa global del gravel competitivo.