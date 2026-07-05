Aficionados ruidosos arman serenata a Inglaterra y reportero británico pide a la policía arrestarlos

La reunión estuvo marcada por cánticos, música, bengalas, megáfonos y pirotecnia , en una escena que recordó la serenata que la afición mexicana realizó días antes frente al hotel de concentración de Ecuador durante la fase de grupos.

La pasión del Mundial de 2026 volvió a salirse de los estadios y se trasladó a las calles de la Ciudad de México. Un grupo de aficionados de la Selección Mexicana organizó una ruidosa serenata en las inmediaciones del hotel JW Marriott de Santa Fe , donde se hospeda la Selección de Inglaterra , con el objetivo de poner presión al rival antes de un partido decisivo.

El episodio adquirió mayor notoriedad cuando un reportero de la cadena británica GB News, que realizaba una transmisión en vivo, mostró su molestia por el ruido y cuestionó a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), exigiendo que los seguidores mexicanos fueran detenidos por presuntamente alterar el orden público. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y fueron difundidas por diversos medios deportivos.

Ante la concentración de aficionados, la SSC desplegó un operativo de más de 300 elementos, además de instalar vallas metálicas para mantener a los seguidores a aproximadamente 100 metros del hotel, buscando garantizar la seguridad y el descanso del equipo dirigido por Thomas Tuchel.

Pese a la insistencia del periodista británico, no hubo personas detenidas. Las autoridades optaron por privilegiar el diálogo y la contención, retirando paulatinamente a los aficionados sin que se registraran incidentes de violencia o daños materiales.

Lejos de abandonar el ambiente festivo, los seguidores mexicanos respondieron con humor. Al verse alejados del inmueble por el operativo policial, comenzaron a corear con megáfonos el cántico “¡Los polis son ingleses, son ingleses!”, en una burla dirigida tanto al reportero como a la situación que se desarrollaba durante la madrugada.

El episodio volvió a evidenciar el contraste entre las distintas formas de vivir el futbol. Mientras para buena parte de la afición mexicana este tipo de serenatas forman parte del folclore futbolístico y de la presión previa a los encuentros, desde la óptica británica el acto fue considerado una falta de respeto al descanso de los jugadores.

Durante la transmisión, el periodista insistió en cuestionar la legalidad de la concentración y pidió acciones más severas contra los asistentes. Sin embargo, la SSC reiteró que, al no registrarse actos violentos ni daños a terceros, la prioridad era mantener el orden sin recurrir a arrestos innecesarios.

La actuación de la policía fue ampliamente comentada en redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldaron la decisión de evitar confrontaciones y privilegiar el diálogo, otros abrieron el debate sobre los límites entre la pasión de los aficionados y el respeto hacia los equipos visitantes.

No es la primera ocasión en este Mundial que la afición mexicana recurre a este tipo de estrategias. En la fase de grupos también organizó una serenata frente al hotel de Ecuador, buscando incomodar a los futbolistas sudamericanos antes de un encuentro clave.

El incidente de Santa Fe terminó convirtiéndose en una de las postales más comentadas del torneo, reflejando la intensidad con la que se vive el futbol en México. Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han informado sobre sanciones o detenciones, manteniendo su postura de privilegiar la prevención y la contención para evitar que la celebración escalara a un conflicto mayor.