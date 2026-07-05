Joan Laporta confirma oferta del Barcelona por Julián Álvarez y lanza ultimátum al Atlético de Madrid

Durante una conferencia de prensa, Laporta explicó que las negociaciones fueron encabezadas por el director deportivo Deco , quien inició contactos con la directiva rojiblanca hace algunas semanas. El dirigente también reveló que uno de los factores que alimenta el optimismo del Barcelona es el supuesto interés del atacante argentino por vestir la camiseta blaugrana.

El mercado de fichajes en Europa vive uno de sus episodios más intensos después de que Joan Laporta confirmara públicamente que el FC Barcelona presentó una oferta formal por Julián Álvarez , delantero del Atlético de Madrid . El presidente azulgrana aseguró que el club catalán desea incorporar al campeón del mundo, aunque advirtió que la propuesta no permanecerá abierta de manera indefinida.

“Sabemos que el jugador quiere venir al Barça e hicimos la oferta con todo el respeto. Hablé con ellos y me dijeron que su intención era no venderle porque no tenían alternativa. Yo les dije que si la encuentran tengan en consideración nuestra oferta”, declaró Laporta.

Las palabras del presidente culé llegaron poco después de que Enrique Cerezo, máximo dirigente del Atlético de Madrid, reiterara públicamente que la intención del club es mantener a Julián Álvarez en la plantilla. No obstante, Laporta confía en que la directiva colchonera reconsidere su postura y termine aceptando la propuesta económica.

De acuerdo con diversas versiones cercanas a la negociación, la oferta del Barcelona estaría cercana a los 100 millones de euros, una cifra que convertiría la operación en una de las más importantes del actual mercado de verano.

El interés del conjunto catalán por el delantero argentino no surgió recientemente. Laporta reconoció que Julián Álvarez ya figuraba entre las prioridades del club antes de que diera el salto al Manchester City, aunque en ese momento la complicada situación financiera del Barcelona impidió avanzar en la operación.

Ahora el escenario es diferente. Tras la salida de Robert Lewandowski, el equipo azulgrana busca un nuevo referente ofensivo y considera que el campeón del mundo con Argentina reúne las condiciones ideales para liderar el ataque durante los próximos años.

Pese a ello, el Barcelona tampoco está dispuesto a esperar indefinidamente una respuesta del Atlético. Laporta dejó claro que existe un límite para concretar la negociación y envió un mensaje directo a la dirigencia rojiblanca.

“La hicimos con todo el respeto y la vamos a mantener el tiempo que consideremos”, sentenció el presidente blaugrana, dejando claro que el club mantendrá la paciencia, pero que la oportunidad para cerrar el fichaje de Julián Álvarez tiene una fecha de caducidad.