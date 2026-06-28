África hace historia en el Mundial 2026: nueve selecciones avanzan a Dieciseisavos de Final

La hazaña quedó sellada después de la victoria de Congo por 3-1 sobre Uzbekistán y del vibrante empate 3-3 entre Argelia y Austria , resultados que confirmaron la presencia de ambos equipos en la siguiente ronda.

África está escribiendo un capítulo sin precedentes en la Copa del Mundo 2026. De las 10 selecciones africanas que lograron clasificarse al torneo, nueve aseguraron su lugar en los Dieciseisavos de Final , estableciendo una nueva marca histórica para el continente.

Tras 17 días de competencia, Marruecos, Sudáfrica, Senegal, Costa de Marfil, Ghana, Cabo Verde, Egipto, Congo y Argelia avanzaron a la fase de eliminación directa. El registro supera ampliamente el anterior récord, cuando solo dos selecciones africanas lograron superar la fase de grupos en una misma edición, algo ocurrido en 2014 y 2022.

El crecimiento del fútbol africano quedó nuevamente en evidencia. Marruecos, semifinalista en Qatar 2022 y futuro coanfitrión del Mundial 2030, volvió a mostrar su nivel al empatar 1-1 frente a Brasil, mientras que Cabo Verde y Congo se consolidaron como las grandes sorpresas del campeonato al alcanzar por primera vez esta instancia.

Ahora, Congo afrontará un enorme desafío frente a Inglaterra, aunque el ambiente dentro del plantel es de celebración. El delantero Fiston Mayele, autor de uno de los goles del triunfo sobre Uzbekistán, destacó el significado del logro.

“Es realmente histórico para nuestro país. Es la primera victoria y la primera vez que llegamos a la fase de eliminación directa. Todo Congo está orgulloso y feliz por lo que conseguimos”, afirmó.

La remontada congoleña fue liderada por Yoane Wissa, quien marcó un doblete —incluido un penal—, mientras que Mayele completó la victoria con su anotación en el minuto 78.

Por su parte, Argelia protagonizó uno de los desenlaces más emocionantes del Mundial. Cuando el partido parecía terminar 2-2, Riyad Mahrez adelantó a su selección en tiempo agregado, aunque Austria igualó en la última jugada. El empate terminó beneficiando a ambos equipos, que consiguieron su clasificación.

Tras el encuentro, Wissa recordó el largo proceso que llevó a Congo hasta este momento.

“Es apenas nuestra segunda participación en un Mundial, 52 años después de la primera. Nada ha sido fácil, pero mostramos resiliencia y ahora debemos disfrutar este momento histórico”, expresó.

El atacante también destacó que el rendimiento africano en esta Copa confirma el crecimiento del continente y abre la puerta a nuevas generaciones de futbolistas.

“Ahora cada selección africana puede soñar en grande. Marruecos abrió el camino en el último Mundial y hoy demostramos que el futuro del fútbol africano es muy prometedor gracias al talento joven que está surgiendo”, concluyó.