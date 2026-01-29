¡Agárrense! Aaron Judge se reporta casi listo para el Clásico Mundial de Beisbol

Los Yankees de Nueva York ofrecieron un respiro a su afición al informar que Aaron Judge avanza de manera positiva en la recuperación de su codo derecho, lesión que lo marginó de varias semanas durante la temporada pasada. El diagnóstico actual es alentador y apunta a que el capitán del equipo está cada vez más cerca de volver a su rol habitual dentro del campo.

El manager Aaron Boone fue claro al referirse al estado de su estrella al asegurar que Judge “luce genial”, palabras que refuerzan el optimismo dentro de la organización. La molestia en el codo había obligado al cañonero a desempeñarse principalmente como bateador designado, reduciendo su impacto defensivo, pero todo indica que pronto podrá regresar al jardín derecho, posición en la que se ha consolidado como uno de los mejores de la liga.

La recuperación de Judge también tiene un peso especial a nivel internacional. Su participación con Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol es considerada clave, no solo por su producción en el diamante, sino por el liderazgo que ejerce dentro del grupo. Judge fue uno de los primeros jugadores en comprometerse con la selección, gesto que ayudó a atraer a otras figuras rumbo al torneo, luego de la derrota en la final de 2023 ante Japón.

Para los Yankees, el panorama es igual de relevante. Tras firmar una temporada de MVP en 2025, la novena del Bronx confía en que Judge siga siendo el eje ofensivo y defensivo del equipo. Su combinación de poder para “volarse la barda” y su capacidad para realizar jugadas espectaculares a la defensiva lo mantienen como uno de los peloteros más determinantes de toda la MLB.