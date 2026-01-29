¡Agárrense! Aaron Judge se reporta casi listo para el Clásico Mundial de Beisbol
La lesión que afectó su rendimiento durante la temporada pasada va sanando conforme a los proyectado y Estados Unidos podrá contar con su poderoso swing
Los Yankees de Nueva York ofrecieron un respiro a su afición al informar que Aaron Judge avanza de manera positiva en la recuperación de su codo derecho, lesión que lo marginó de varias semanas durante la temporada pasada. El diagnóstico actual es alentador y apunta a que el capitán del equipo está cada vez más cerca de volver a su rol habitual dentro del campo.
El manager Aaron Boone fue claro al referirse al estado de su estrella al asegurar que Judge “luce genial”, palabras que refuerzan el optimismo dentro de la organización. La molestia en el codo había obligado al cañonero a desempeñarse principalmente como bateador designado, reduciendo su impacto defensivo, pero todo indica que pronto podrá regresar al jardín derecho, posición en la que se ha consolidado como uno de los mejores de la liga.
La recuperación de Judge también tiene un peso especial a nivel internacional. Su participación con Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol es considerada clave, no solo por su producción en el diamante, sino por el liderazgo que ejerce dentro del grupo. Judge fue uno de los primeros jugadores en comprometerse con la selección, gesto que ayudó a atraer a otras figuras rumbo al torneo, luego de la derrota en la final de 2023 ante Japón.
Para los Yankees, el panorama es igual de relevante. Tras firmar una temporada de MVP en 2025, la novena del Bronx confía en que Judge siga siendo el eje ofensivo y defensivo del equipo. Su combinación de poder para “volarse la barda” y su capacidad para realizar jugadas espectaculares a la defensiva lo mantienen como uno de los peloteros más determinantes de toda la MLB.
Más allá de los números, el liderazgo de Judge en el vestidor y su ética de trabajo continúan siendo pilares dentro de la organización. Los Yankees confían en que una recuperación total del codo le permitirá seguir marcando el rumbo del equipo, tanto dentro como fuera del diamante, en una temporada cargada de expectativas.
Con el Clásico Mundial cada vez más cerca, la atención estará puesta en cada actualización médica. Ver a Aaron Judge en plenitud física no solo representa una ventaja deportiva para Estados Unidos y Nueva York, sino también un atractivo especial para los aficionados que esperan verlo brillar en los escenarios más exigentes del béisbol.
EL CAPITÁN AMÉRICA DEL BEISBOL
Aaron Judge irrumpió en las Grandes Ligas como un fenómeno desde su debut con los Yankees en 2016. Su impacto fue inmediato y quedó plenamente confirmado en 2017, cuando ganó el Novato del Año de la Liga Americana tras conectar 52 cuadrangulares, una cifra histórica para un jugador de primer año y una carta de presentación que lo colocó entre las nuevas caras del béisbol.
A lo largo de su carrera, Judge se ha distinguido por ser uno de los bateadores de poder más consistentes de la MLB, combinando fuerza bruta con disciplina en el plato. Su histórica temporada de 2022, en la que rompió el récord de jonrones de la Liga Americana con 62, lo catapultó definitivamente al estatus de superestrella global y le valió su primer premio de Jugador Más Valioso.
Además de su producción ofensiva, Judge ha evolucionado como un jardinero derecho de élite, con brazo potente, buen alcance y lectura del juego. Esa evolución defensiva terminó por convertirlo en un pelotero completo, capaz de influir en el resultado del partido desde múltiples frentes.
Su nombramiento como capitán de los Yankees reforzó su papel como líder de la franquicia más emblemática del béisbol. Hoy, Aaron Judge no solo representa el presente y el futuro del equipo neoyorquino, sino también una de las figuras más influyentes de su generación, tanto en la MLB como en el escenario internacional.