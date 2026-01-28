Reprueban deportistas el desaire sobre Bill Belichick, al no ser inducido al Salón de la Fama
Al legendario entrenador en jefe le fue negada la votación suficiente para ingresar, en su primera oportunidad, al recinto de los inmortales, como dictaría la lógica
La polémica estalló de inmediato y no fue para menos. La tarde de este martes 27 de enero, en Canton, Ohio, se abrió una vez más el proceso de votación para elegir a los nuevos integrantes del Salón de la Fama de la NFL.
Todos los reflectores apuntaban a Bill Belichick, quien tras su salida de los New England Patriots, era elegible por primera vez para ingresar a los anales históricos del futbol americano profesional. De manera sorpresiva, no fue seleccionado.
El asombro fue mayúsculo. Pese a ser considerado por muchos como el mejor head coach en la historia de la NFL, Belichick no alcanzó los 40 votos necesarios de un total de 50, requisito indispensable para ingresar al Salón de la Fama en su primera votación.
La decisión sorprendió a aficionados, exjugadores y figuras del deporte, y desató una ola de reacciones que rápidamente se hicieron virales, siendo el más sonado el del quarterback de los Kansas City Chiefs.
Así es, Patrick Mahomes, actual estrella de la liga, fue contundente en su manera de ver la no inclusión de Belichick en su primer intento de llegar al Salón de la Fama:
“Una locura... ni siquiera entiendo cómo esto puede ser posible”.
Pero el impacto trascendió el emparrillado. Figuras de otros deportes se hicieron presentes en el tema. Por ejemplo, el basquetbolista de Los Ángeles Lakers, LeBron James alzó la voz con un mensaje incendiario:
“¡Es imposible que Bill Belichick no esté en la primera votación del Salón de la Fama! Eso es IMPOSIBLE, ATROZ y una FALTA DE RESPETO”.
Algunos ex jugadores de la NFL también manifestaron su incredulidad, por ejemplo, Aqib Talib calificó la decisión como: “el robo más escandaloso en la historia de la NFL”, mientras que J.J. Watt señaló que “no existe un solo mundo en el que Bill Belichick no deba ser incluido en su primera elección”.
Las críticas siguieron a borbotones. Robert Griffin III sentenció que: “si Bill Belichick no entra en su primera votación, entonces NADIE debería hacerlo”.
Uno de los mensajes más duros llegó de Jimmy Johnson, también miembro del Salón de la Fama:
“Bill Belichick es el mejor de todos los tiempos. Ganó después del tope salarial y la agencia libre. Sé cuánto ama la NFL y el juego. Estoy enojado”.
Otros nombres como Julian Edelman reaccionaron con un simple “SMH”, que significa significa “Shaking My Head” (Sacudiendo la cabeza) y se usa en redes sociales y mensajes de texto para expresar decepción, frustración, incredulidad o desaprobación ante algo que parece ridículo o tonto.
Brian Hoyer y Cam Jordan reforzaron la indignación colectiva, señalando que las venganzas personales no deberían influir en una decisión histórica. Dez Bryan apuntó: “quienquiera que tenga la autoridad tiene un problema personal con él... porque no hay forma de que el entrenador Belichick no sea un miembro del Salón de la Fama en su primera votación”.
Quien brilló por su ausencia fue Tom Brady. El legendario mariscal de campo no emitió postura alguna, situación que llamó la atención, especialmente cuando un antiguo rival como Mahomes sí salió en su defensa. Las diferencias entre Brady y Belichick son conocidas, pero el silencio no dejó de generar ruido.
Bill Belichick, tiene un historial señalado por polémicas de trampas como el Spygate, donde supuestamente hizo labores de espionaje a otros equipos y Deflategate, que supone que mandó desinflar balones al rival para tener ventaja. Estas controversias, junto con un éxito limitado sin Tom Brady, provocaron su sorprendente omisión del Salón de la Fama de la NFL en su primer año de elegibilidad en 2026.
PERO, ¿POR QUÉ BELICHICK ES UNA LEYENDA EN LA NFL?
Bill Belichick construyó una carrera sin precedentes en la historia de la NFL, marcada por una longevidad y consistencia que ningún otro entrenador ha igualado. Durante más de dos décadas al frente de los New England Patriots, transformó a una franquicia ordinaria en una dinastía dominante.
Su mayor legado se refleja en los seis títulos de Super Bowl como head coach (XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLIX, LI y LIII), la mayor cantidad para un entrenador en jefe. Además, sumó dos anillos más como coordinador defensivo con los New York Giants, elevando su total a ocho campeonatos, cifra récord en la liga.
Belichick también es sinónimo de excelencia en temporada regular y playoffs. Superó las 300 victorias como entrenador, ubicándose entre los máximos ganadores de todos los tiempos, y llevó a sus equipos a 17 títulos divisionales, 13 finales de conferencia y nueve apariciones en el Super Bowl.
Uno de sus mayores méritos fue adaptarse a la era del tope salarial y la agencia libre, manteniendo a los Patriots competitivos año tras año. Su capacidad para reinventar esquemas defensivos, maximizar talento subestimado y anticiparse a las tendencias de la liga lo convirtió en un estratega único.
Más allá de Tom Brady, Belichick demostró su valor como formador de talento y arquitecto de sistemas ganadores, desarrollando a decenas de jugadores, asistentes y coordinadores que posteriormente se convirtieron en entrenadores en jefe y figuras clave de la NFL.
El impacto de Bill Belichick trasciende los números. Su obsesión por el detalle, respeto por la historia del juego y mentalidad competitiva redefinieron la figura del entrenador moderno. Su lugar en el Salón de la Fama no es una cuestión de “si”, sino de “cuándo”, y para muchos, su ausencia en la primera votación solo acrecienta la leyenda.