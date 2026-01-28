Reprueban deportistas el desaire sobre Bill Belichick, al no ser inducido al Salón de la Fama

La polémica estalló de inmediato y no fue para menos. La tarde de este martes 27 de enero, en Canton, Ohio, se abrió una vez más el proceso de votación para elegir a los nuevos integrantes del Salón de la Fama de la NFL. Todos los reflectores apuntaban a Bill Belichick, quien tras su salida de los New England Patriots, era elegible por primera vez para ingresar a los anales históricos del futbol americano profesional. De manera sorpresiva, no fue seleccionado. El asombro fue mayúsculo. Pese a ser considerado por muchos como el mejor head coach en la historia de la NFL, Belichick no alcanzó los 40 votos necesarios de un total de 50, requisito indispensable para ingresar al Salón de la Fama en su primera votación. La decisión sorprendió a aficionados, exjugadores y figuras del deporte, y desató una ola de reacciones que rápidamente se hicieron virales, siendo el más sonado el del quarterback de los Kansas City Chiefs. Así es, Patrick Mahomes, actual estrella de la liga, fue contundente en su manera de ver la no inclusión de Belichick en su primer intento de llegar al Salón de la Fama:

“Una locura... ni siquiera entiendo cómo esto puede ser posible”. Pero el impacto trascendió el emparrillado. Figuras de otros deportes se hicieron presentes en el tema. Por ejemplo, el basquetbolista de Los Ángeles Lakers, LeBron James alzó la voz con un mensaje incendiario: “¡Es imposible que Bill Belichick no esté en la primera votación del Salón de la Fama! Eso es IMPOSIBLE, ATROZ y una FALTA DE RESPETO”. Algunos ex jugadores de la NFL también manifestaron su incredulidad, por ejemplo, Aqib Talib calificó la decisión como: “el robo más escandaloso en la historia de la NFL”, mientras que J.J. Watt señaló que “no existe un solo mundo en el que Bill Belichick no deba ser incluido en su primera elección”. Las críticas siguieron a borbotones. Robert Griffin III sentenció que: “si Bill Belichick no entra en su primera votación, entonces NADIE debería hacerlo”. Uno de los mensajes más duros llegó de Jimmy Johnson, también miembro del Salón de la Fama: “Bill Belichick es el mejor de todos los tiempos. Ganó después del tope salarial y la agencia libre. Sé cuánto ama la NFL y el juego. Estoy enojado”. Otros nombres como Julian Edelman reaccionaron con un simple “SMH”, que significa significa “Shaking My Head” (Sacudiendo la cabeza) y se usa en redes sociales y mensajes de texto para expresar decepción, frustración, incredulidad o desaprobación ante algo que parece ridículo o tonto. Brian Hoyer y Cam Jordan reforzaron la indignación colectiva, señalando que las venganzas personales no deberían influir en una decisión histórica. Dez Bryan apuntó: “quienquiera que tenga la autoridad tiene un problema personal con él... porque no hay forma de que el entrenador Belichick no sea un miembro del Salón de la Fama en su primera votación”.