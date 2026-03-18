Golea Chivas al León: El Rebaño recupera el liderato del Clausura 2026 de la Liga MX

Chivas de Guadalajara dio un golpe de autoridad en casa y convirtió el duelo pendiente ante León en una exhibición ofensiva. El equipo de Gabriel Milito goleó 5-0 en el Estadio Akron, resolvió un juego clave para ponerse al corriente en el calendario y, de paso, se adueñó del primer lugar del Clausura 2026. El encuentro había sido reprogramado desde la Jornada 9, por lo que su resultado terminaba por emparejar a todos los clubes en número de partidos disputados. El Rebaño construyó la victoria con una actuación dominante desde el arranque. Brian Gutiérrez abrió el marcador con un disparo de media distancia, Santiago Sandoval amplió la ventaja con otro golazo y Armando “Hormiga” González convirtió el tercero desde el punto penal.

Ya en la recta final, Ángel Sepúlveda y Hugo Camberos redondearon la manita para sellar una de las victorias más contundentes de Chivas en el torneo. Además, León sufrió la expulsión de Jordi Cortizo en el complemento, lo que terminó por inclinar todavía más el trámite. Más allá del marcador, el triunfo tiene un peso directo en la pelea por la clasificación. Antes del encuentro, Chivas llegaba con 24 puntos y sabía que una victoria lo mandaba a la cima; tras el 5-0, alcanzó 27 unidades y superó por un punto a Cruz Azul, que se quedó con 26. Toluca aparece tercero con 25, mientras Pachuca es cuarto con 21 y Pumas cierra el top cinco con 20. Así quedó la parte alta de la tabla del Clausura 2026 tras el Chivas vs León: 1.- Chivas de Guadalajara – 27 puntos 2.- Cruz Azul – 26 puntos 3.- Toluca – 25 puntos 4.- Pachuca – 21 puntos 5.- Pumas – 20 puntos

Para León, la derrota agrava su crisis en el campeonato. La Fiera se quedó con 10 puntos y continúa lejos de la zona protagónica, en un momento inestable que incluso ya había derivado en movimientos en su dirección técnica antes de este compromiso, con la salida de Nacho Ambriz del banquillo. Chivas, en cambio, llega fortalecido a la Jornada 12, donde visitará a Rayados de Monterrey con la etiqueta de líder general del torneo.

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