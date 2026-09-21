Lionel Castillo y Samantha López destacan por Coahuila en la Gimnasiada Nacional 2026

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    Lionel Castillo y Samantha López destacan por Coahuila en la Gimnasiada Nacional 2026
    Los nadadores del Centro Acuático Coahuila 2000 destacaron durante la competencia celebrada en Pachuca, Hidalgo. FOTO: INEDEC

Los resultados obtenidos en Hidalgo colocan a ambos nadadores dentro del proceso para integrar la delegación mexicana que competirá en Brasil

La natación coahuilense tuvo presencia en los primeros lugares de la Gimnasiada Nacional 2026, celebrada en Pachuca, Hidalgo, donde Lionel Castillo Cárdenas y Samantha López Ruelas consiguieron resultados que también les abren la posibilidad de representar a México en la siguiente etapa internacional.

Lionel Castillo fue uno de los protagonistas de la competencia al quedarse con el campeonato individual por puntos dentro de la categoría 13-14 años varonil. El nadador del Centro Acuático Coahuila 2000 acumuló seis medallas de oro y una de plata a lo largo de las pruebas en las que participó.

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El coahuilense dominó los 50, 100, 200 y 400 metros libre, además de los 200 metros combinado individual y 200 metros mariposa, pruebas en las que terminó en el primer lugar. Su colección se completó con una medalla de plata en los 50 metros mariposa.

Con estos resultados, Castillo Cárdenas sumó los puntos suficientes para quedarse con el primer puesto de la clasificación individual de su categoría, en una actuación que lo colocó entre los nadadores considerados para la siguiente competencia.

En la rama femenil, Samantha López Ruelas también tuvo presencia constante en el podio. La representante del Centro Acuático Coahuila 2000 consiguió seis medallas de plata durante la Gimnasiada Nacional, repartidas entre las pruebas de dorso y estilo libre.

López Ruelas obtuvo el segundo lugar en los 50, 100 y 200 metros dorso, mientras que también terminó como subcampeona en los 50, 100 y 200 metros libre. De esta manera, la nadadora coahuilense cerró su participación con seis preseas plateadas.

Los resultados de ambos deportistas serán tomados en cuenta para la integración de la delegación que acudirá a la Gimnasiada Mundial, competencia que tendrá como sede Brasil.

Así, el desempeño conseguido en Pachuca representa para los dos nadadores un paso dentro del proceso que podría llevarlos a competir en el escenario internacional. Tanto Castillo Cárdenas como López Ruelas pertenecen al Centro Acuático Coahuila 2000, institución desde la que han desarrollado su preparación en la natación.

La Gimnasiada Nacional reunió a deportistas de distintas entidades y disciplinas, con resultados que sirven como referencia para definir a los representantes mexicanos que participarán posteriormente en la justa mundial.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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