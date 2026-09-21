Santiago García Melo gana la primera etapa de la Gira Zona Norte en Saltillo

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    Santiago García Melo gana la primera etapa de la Gira Zona Norte en Saltillo
    El juvenil coahuilense continúa sumando resultados destacados durante su temporada de golf. FOTO: IG/SANTIAGO GARCÍA MELO

El golfista saltillense firmó rondas de 70 y 69 golpes para terminar con 139 y conquistar la primera etapa de la Gira Zona Norte de la ACGN

El golfista saltillense Santiago García Melo volvió a subir a lo más alto del podio, ahora en casa, al conquistar la primera etapa de la Gira Zona Norte de la ACGN, competencia que tuvo como sede al Club Campestre de Saltillo y que reunió a representantes de 18 clubes.

García Melo se quedó con el primer lugar de su categoría después de firmar una tarjeta de 70 golpes en la primera ronda y 69 en la segunda, para un acumulado de 139 impactos. El resultado le permitió quedarse con el trofeo de campeón en una competencia que abrió actividades con una ceremonia de inauguración en las instalaciones del club saltillense.

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La jornada inaugural contó con la participación de los 18 clubes que forman parte de esta etapa de la gira, además de mensajes dirigidos a los jugadores juveniles, con énfasis en la disciplina y el desarrollo dentro del golf.

Para Santiago, el torneo representó una nueva oportunidad para competir ante jugadores de diferentes clubes de la región y continuar con la actividad que ha sostenido durante los últimos meses, tanto en México como en Estados Unidos.

$!Santiago García Melo gana la primera etapa de la Gira Zona Norte en Saltillo

El saltillense llegó a esta competencia después de una etapa de aproximadamente mes y medio de torneos en California, donde recientemente cerró su participación con un Top 10 en el Babygrande Stanford Junior All-Star, organizado por la American Junior Golf Association (AJGA).

Tras finalizar aquella competencia, García Melo compartió que había disfrutado el reto que representó jugar en Stanford y destacó que fue mejorando su desempeño conforme avanzaron las rondas. Ahora, de regreso en Saltillo, volvió a demostrar su nivel competitivo con un resultado que le permitió quedarse con el primer sitio.

El triunfo también mantiene la tendencia positiva de un año en el que el jugador del Club Campestre Lourdes ha conseguido resultados destacados en diferentes escenarios.

Entre ellos se encuentra el campeonato de la Copa Alianza del Pacífico 2026, disputada en Lima, Perú, así como el primer lugar de la Copa Norte Álvaro de Cosío, celebrada en Tampico. También consiguió una medalla de oro en los Nacionales CONADE 2026 representando a Coahuila.

La primera etapa de la Gira Zona Norte de la ACGN tuvo además un momento especial durante la ceremonia de inauguración, pues se reconoció a golfistas destacados del XLVI Torneo Interclubes Lorena Ochoa.

Con el resultado obtenido en el Club Campestre de Saltillo, García Melo suma otro campeonato a su temporada y continúa con su proceso competitivo dentro de la categoría juvenil, ahora frente a su público y en uno de los campos donde desarrolla parte de su preparación.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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