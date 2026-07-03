Alemania le da las gracias a Nagelsmann y acelera por Jürgen Klopp tras el fracaso en el Mundial 2026

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    Alemania le da las gracias a Nagelsmann y acelera por Jürgen Klopp tras el fracaso en el Mundial 2026
    Luego de la salida de Julian Nagelsmann tras la eliminación en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 frente a Paraguay, Klopp es el candidato natural. FOTO: ESPECIAL

La Federación Alemana de Futbol confirmó que iniciará conversaciones con el ex técnico del Liverpool para convertirlo en el nuevo seleccionador nacional

La selección de Alemania ya trabaja en la reconstrucción de su proyecto deportivo después de un nuevo tropiezo en una Copa del Mundo. Tras la destitución de Julian Nagelsmann, la Federación Alemana de Futbol (DFB) confirmó que Jürgen Klopp es el principal candidato para asumir el banquillo de la Mannschaft.

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A través de un comunicado, la DFB informó que continuará las conversaciones con el experimentado entrenador alemán, quien ya manifestó su disposición para hacerse cargo de la selección nacional.

”En cuanto al nombramiento de un nuevo seleccionador, la dirección de la DFB buscará ahora mantener conversaciones con Jürgen Klopp. Él ya ha manifestado su disposición general a asumir el cargo”, señaló el organismo.

La decisión llega después de un nuevo fracaso internacional. Alemania fue eliminada en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 al caer frente a Paraguay en una tanda de penales, un resultado que profundizó la crisis de una de las selecciones más exitosas del planeta.

La eliminación representó la tercera gran decepción consecutiva para el conjunto alemán en Copas del Mundo, luego de las inesperadas salidas en la fase de grupos de Rusia 2018 y Qatar 2022.

Actualmente, Jürgen Klopp se desempeña como director global de futbol de Red Bull y también participa como comentarista en la televisión alemana. Sin embargo, desde hace meses ha dejado abierta la posibilidad de asumir el reto de dirigir a la selección, un escenario que ahora parece más cercano que nunca.

Durante el Mundial, Klopp incluso generó polémica al insinuar que los días de Nagelsmann al frente del equipo estaban contados, declaraciones por las que posteriormente ofreció disculpas.

Tras consumarse la eliminación, Julian Nagelsmann reconoció que el combinado alemán necesitaba iniciar una nueva etapa y aseguró que el equipo merecía una renovación.

”Mi máxima prioridad siempre ha sido el éxito del equipo. Tras una decepción tan amarga, se merecen la oportunidad de empezar de cero. También quiero dar las gracias especialmente a la afición. Ustedes nos apoyaron, confiaron en nosotros y nos dieron energía incluso en los momentos difíciles. Me duele de verdad haberlos decepcionado y no poder regalarles más noches memorables de futbol en este Mundial”, expresó el estratega.

La salida del técnico quedó definida después de una reunión de tres horas entre los dirigentes de la DFB, celebrada tras el regreso de la delegación alemana al país.

El presidente de la Federación, Bernd Neuendorf, agradeció públicamente el trabajo realizado por Nagelsmann desde su llegada al cargo en septiembre de 2023, destacando tanto su profesionalismo como su compromiso.

”La Federación Alemana de Futbol agradece expresamente a Julian Nagelsmann su labor desde septiembre de 2023. Se caracteriza por un alto nivel de compromiso y una ambición extraordinaria. Además, es una persona extremadamente responsable y sincera a la que todos valoramos”, afirmó Neuendorf.

Con las negociaciones ya en marcha, Jürgen Klopp se perfila como el gran favorito para liderar la reconstrucción de Alemania, con el objetivo de devolver a la Mannschaft al protagonismo internacional después de una de las etapas más complicadas de su historia reciente.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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