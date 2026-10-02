Alex Scott sería el heredero de Kroos, pero su club no lo soltará tan fácil

La búsqueda responde a una necesidad específica. Desde la salida de Kroos, el Madrid ha contado con distintos perfiles en la zona de construcción, pero la información señala que el cuerpo técnico de José Mourinho considera que falta un futbolista capaz de controlar el ritmo desde posiciones retrasadas y ordenar el juego con la pelota.

De acuerdo con información del diario Sport , difundida por TNT Sports y atribuida al periodista Miguel Serrano, Scott es una de las alternativas que analiza el Madrid para enero de 2027 . El futbolista inglés tiene 23 años y su contrato con el Bournemouth se extiende hasta junio de 2028.

El hueco que dejó Toni Kroos en el centro del campo del Real Madrid todavía no encuentra un heredero definitivo. Ahora, el nombre que comienza a tomar fuerza es el de Alex Scott , mediocampista del Bournemouth, a quien el conjunto español tendría en la mira para el mercado de invierno.

Scott encaja en ese perfil por su versatilidad. El jugador puede desempeñarse como mediocentro, interior o mediapunta, además de tener capacidad para conducir el balón y superar líneas de presión. En el Bournemouth ha ganado protagonismo precisamente por su capacidad para participar en distintas zonas del mediocampo.

La apuesta tendría además un antecedente. Durante las negociaciones que llevaron a Dean Huijsen al Real Madrid en 2025, ambos clubes habrían hablado sobre Scott y, según las versiones citadas por medios españoles, el Bournemouth habría aceptado mantener informado al Madrid si en algún momento decidía poner al jugador en el mercado.

BOURNEMOUTH YA DIJO QUE NO... POR TAN POQUITO

El problema para el Real Madrid será económico. Durante el pasado verano, Chelsea presentó una oferta de 64 millones de libras por Scott y el Bournemouth la rechazó. El club inglés dejó claro que no pretendía desprenderse de uno de sus principales futbolistas.

La operación tampoco sería sencilla por el interés que ya existe alrededor del jugador. Arsenal, Manchester United, Manchester City y Tottenham han aparecido vinculados con Scott durante el último periodo de fichajes, mientras que el Bournemouth mantiene una postura firme sobre su valoración.

El club considera que una operación por el mediocampista debería acercarse a los 80 millones de libras, una cifra que convertiría su posible llegada al Santiago Bernabéu en una de las operaciones importantes del mercado invernal.

Scott rechazó durante el verano nuevas propuestas de renovación del Bournemouth. El club ha intentado ampliar su vínculo, pero el futbolista todavía no ha aceptado las condiciones ofrecidas.

Su contrato vigente termina en junio de 2028, por lo que el Bournemouth todavía conserva una posición negociadora importante. Sin embargo, conforme se acerque la fecha de vencimiento, la situación podría modificar las condiciones de una eventual transferencia.

La temporada 2026-27 también ha aumentado la atención sobre Scott. El mediocampista ha continuado siendo una pieza importante del Bournemouth y su rendimiento mantiene el interés de varios clubes de primer nivel. Incluso ha recibido la atención de la selección inglesa absoluta después de su progresión en los últimos años.

UNA OPERACIÓN DE 80 MILLONES

Para el Real Madrid, el escenario es claro: Bournemouth no necesita vender y ya demostró que está dispuesto a rechazar ofertas millonarias. Por ello, una propuesta cercana o superior a los 80 millones de libras sería necesaria para intentar modificar la postura del club inglés.

El mercado de invierno abrirá el 1 de enero de 2027, y antes de esa fecha el Bournemouth intentará resolver también la situación contractual del jugador. Mientras tanto, el Real Madrid deberá decidir si convierte el interés en una oferta formal.

Scott, por su edad, características y experiencia en la Premier League, aparece así como uno de los nombres que el Madrid estudia para reforzar una zona que quedó marcada por la salida de Kroos. Por ahora, sin embargo, se trata de un interés reportado y no existe confirmación de un acuerdo entre el futbolista y el club español.