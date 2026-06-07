América apunta a Juan Brunetta; Almada lo considera pieza clave para su proyecto

La directiva de las Águilas analiza seriamente la posibilidad de incorporar al mediocampista argentino, quien ha sido una de las figuras más destacadas de Tigres. Además, la buena relación profesional entre Brunetta y Almada sería un factor que podría facilitar las negociaciones.

La eventual llegada de Guillermo Almada al banquillo del América podría desencadenar los primeros movimientos importantes en la conformación del plantel para el próximo torneo. Entre los nombres que aparecen en la agenda azulcrema destaca el de Juan Brunetta , futbolista al que el técnico uruguayo considera ideal para encajar en su propuesta futbolística.

El jugador ve con buenos ojos la posibilidad de trabajar bajo las órdenes del estratega uruguayo, reconocido por potenciar el rendimiento de futbolistas con vocación ofensiva y creatividad en el último tercio del campo. Esta afinidad deportiva alimenta el optimismo dentro del entorno americanista.

Sin embargo, la operación aún se encuentra en una fase inicial. El principal obstáculo radica en alcanzar un acuerdo con Tigres, que no tendría intención de desprenderse fácilmente de uno de sus elementos más determinantes.

A ello se suma el aspecto económico. Brunetta está valuado en alrededor de 10 millones de dólares, una cifra considerable que obliga al América a evaluar cuidadosamente cada detalle antes de formalizar una propuesta.

En cuanto a las condiciones personales, el club de Coapa ya tendría preparada una oferta atractiva para convencer al argentino. El plan contemplaría un contrato por dos temporadas con un salario cercano a 1.6 millones de dólares anuales, reflejando el papel protagónico que tendría dentro del proyecto deportivo.