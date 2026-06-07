América apunta a Juan Brunetta; Almada lo considera pieza clave para su proyecto

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    América apunta a Juan Brunetta; Almada lo considera pieza clave para su proyecto
    La posible llegada de Guillermo Almada al América ya comienza a influir en la planeación deportiva del club, donde Juan Brunetta sería prioridad. FOTO: ESPECIAL
Pascual Escandón
por Pascual Escandón

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El argentino aparece como uno de los principales objetivos para reforzar al equipo, aunque el elevado costo de la operación y la postura de Tigres representan los principales desafíos

La eventual llegada de Guillermo Almada al banquillo del América podría desencadenar los primeros movimientos importantes en la conformación del plantel para el próximo torneo. Entre los nombres que aparecen en la agenda azulcrema destaca el de Juan Brunetta, futbolista al que el técnico uruguayo considera ideal para encajar en su propuesta futbolística.

La directiva de las Águilas analiza seriamente la posibilidad de incorporar al mediocampista argentino, quien ha sido una de las figuras más destacadas de Tigres. Además, la buena relación profesional entre Brunetta y Almada sería un factor que podría facilitar las negociaciones.

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El jugador ve con buenos ojos la posibilidad de trabajar bajo las órdenes del estratega uruguayo, reconocido por potenciar el rendimiento de futbolistas con vocación ofensiva y creatividad en el último tercio del campo. Esta afinidad deportiva alimenta el optimismo dentro del entorno americanista.

Sin embargo, la operación aún se encuentra en una fase inicial. El principal obstáculo radica en alcanzar un acuerdo con Tigres, que no tendría intención de desprenderse fácilmente de uno de sus elementos más determinantes.

A ello se suma el aspecto económico. Brunetta está valuado en alrededor de 10 millones de dólares, una cifra considerable que obliga al América a evaluar cuidadosamente cada detalle antes de formalizar una propuesta.

En cuanto a las condiciones personales, el club de Coapa ya tendría preparada una oferta atractiva para convencer al argentino. El plan contemplaría un contrato por dos temporadas con un salario cercano a 1.6 millones de dólares anuales, reflejando el papel protagónico que tendría dentro del proyecto deportivo.

Si finalmente se concreta la llegada de Almada al conjunto azulcrema, Juan Brunetta podría convertirse en uno de los primeros fichajes estelares de la nueva etapa americanista, fortaleciendo a un equipo que busca mantenerse como uno de los máximos contendientes de la Liga MX y de las competiciones internacionales.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

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